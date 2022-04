Aprica, Corteno Golgi e Teglio benestare atto integrativo patto territoriale comprensori

Un nuovo intervento e incremento risorse di 1,6 milioni di euro

La Giunta regionale lombarda, su proposta dell'assessore a Enti locali, Montagna e Piccoli Comuni Massimo Sertori, ha approvato lo schema di Atto Integrativo del Patto Territoriale 'Comprensori Aprica-Corteno Golgi e Teglio 2030'.

"Il Patto - spiega Massimo Sertori - sottoscritto lo scorso 23 dicembre 2021 da Regione Lombardia e dai Comuni di Aprica, Corteno Golgi e Teglio, con l'adesione della società S.I.B.A. spa, ha la finalità di attuare la proposta di sviluppo territoriale, economico, sociale ed ambientale attraverso due temi strategici, fondamentali per i territori coinvolti e tra loro strettamente legati: la riqualificazione infrastrutturale degli impianti dei comprensori sciistici Aprica-Corteno Golgi e Teglio e l'implementazione della spirale Verde Aprica Corteno".

L'Atto Integrativo al Patto prevede i seguenti contenuti:

- Inserimento dell'intervento 'Parcheggio /hub del Centro/ in via Europa' ad Aprica. Il progetto prevede la realizzazione di un parcheggio interrato con capacità di 115 posti auto nel comune di Aprica, per un costo di 2.700.000 euro che verrà coperto con 1.500.000 euro da risorse regionali e 1.200.000 euro da risorse del Comune di Aprica. Con le risorse comunali sarà realizzato anche il nuovo centro sportivo in superficie.

- Conferma del contributo regionale a seguito dell'aggiornamento dei quadri economici di due interventi. Per la seggiovia Magnolta l'importo dell'opera passa da 3.000.000 euro a 2.900.000 euro, mentre per la nuova cabinovia Aprica - Magnolta l'importo dell'opera passa da 9.090.000 euro a 8.100.000 euro.

"A seguito di queste modifiche - sottolinea l'assessore Sertori - il piano finanziario complessivo del Patto Territoriale aumenta da 22.383.000 euro a 23.993.000 euro, di cui 13.042.281,13 euro messi in campo da Regione e a 4.948.300 euro dai Comuni".

"Una operazione significativa per tutto il territorio coinvolto - conclude Sertori - a dimostrazione ancora una volta della sensibilità della giunta Fontana nei confronti della Montagna e, in questo caso particolare, dei territori interessati dalla presenza di comprensori sciistici".

"Regione Lombardia - aggiunge l'assessore regionale al Bilancio e Finanze Davide Caparini - conferma la propria attenzione verso questi territori garantendo importanti interventi mirati a renderli ancora più attrattivi. Per chi, come me, conosce bene questa zona e la sua storia - conclude Caparini - si tratta di un atto che riveste un valore davvero significativo.

"Grazie a questo atto integrativo al Patto Territoriale - commenta il sindaco di Aprica, Dario Corvi - riusciremo a garantire la sostenibilità di un intervento strategico per Aprica, che potrà finalmente portare a soluzione la problematica dei parcheggi in centro e a servizio dei campi scuola sci in paese. In superficie andremo poi a realizzare un nuovo centro sportivo, conferendo all'area una forte impronta innovativa vocata allo sport. Un ringraziamento a Regione Lombardia e in particolare all'assessore Sertori che da subito hanno creduto alla nostra proposta di sviluppo del comprensorio