Aprica è sponsor ufficiale di volley Bergamo 1991

Volley Bergamo 1991 e l’Aprica siglano un accordo di partnership

Volley Bergamo 1991 e l’Aprica siglano un accordo di partnership. E’ stato ratificato nei giorni scorsi il contratto che legherà il Volley Bergamo 1991, società che milita nel campionato di seria A1 di pallavolo, e la località turistica della Valtellina fino alla fine della stagione sportiva 2021/2022 con un’opzione anche per quella successiva.

Aprica è una località turistica posta a 1191 metri sul livello del mare, a cavallo tra la provincia di Sondrio e quella di Brescia, raggiungibile facilmente da tutta la Lombardia. Offre ai sui ospiti grandi attrattive sia d’inverno, con oltre 50 chilometri di piste per sci alpino e snowboard, sia d’estate con un’ottima offerta di escursioni in montagna e un ampio ventaglio di sport outdoor.

Un accordo importante per la località turistica valtellinese che ha deciso da qualche anno di promuovere la sua immagine attraverso lo sport e che ha trovato nel Volley Bergamo 1991 un partner ideale per veicolare il nome di Aprica tra tutti gli appassionati della pallavolo femminile (sport più praticato in Italia tra le ladies) e, in particolare, tra i numerosi fan della società bergamasca.

Tante le forme di collaborazione tra le parti. Aprica sarà uno degli sponsor ufficiali del Volley Bergamo 1991 e potrà promuoversi, con campagne mirate, al PalaSport di Bergamo o sui canali della società orobica. Volley Bergamo 1991 si impegna a indicare e promuovere Aprica come località partner a tutte le società sportive consorziate che, in attesa del progetto Camp Estivi Volley Bergamo nel 2023, vorranno organizzare in autonomia i loro camp estivi nel 2022. Inoltre la società bergamasca collaborerà con Aprica nell’organizzazione di un evento, un torneo che si terrà in un weekend tra il mese di giugno e luglio 2022, invitando le società satelliti o amiche.

“Siamo onorati di aver chiuso questo accordo di collaborazione con una società prestigiosa come Volley Bergamo 1991 – dice il sindaco di Aprica, Dario Corvi - Questa è per Aprica una grande opportunità per farsi conoscere e per veicolare al meglio l’immagine della località e le sue eccellenze. Da qualche anno abbiamo deciso di puntare con decisione sul binomio tra sport e turismo e l’accordo con Volley Bergamo 1991 va in questa direzione. La scelta della società bergamasca non è casuale ma è stata ben ponderata ed è anche il frutto della voglia di incrementare, attraverso lo sport, il flusso turistico, in estate e in inverno, nel territorio di Aprica. Crediamo molto in questo progetto per il quale abbiamo avuto l’appoggio concreto della Sita, la società che gestisce gli impianti di Aprica, che ha siglato l’accordo con Volley Bergamo 1991 in collaborazione anche con Skipass di Aprica e Corteno”.

Felice della collaborazione anche Alliana Bozzi, Responsabile Marketing delle società degli impianti di risalita di Aprica: “Siamo felici della collaborazione con Volley Bergamo 1991, noi promuoviamo lo sci in primis e tutte le discipline sportive in generale perché siamo fermamente convinti che lo sport possa essere utile alla crescita dei giovani. Il bacino di Bergamo è importante per noi, siamo contenti di incominciare questa partnership”.

“Siamo felici di annunciare l’arrivo di un nuovo compagno di viaggio: Aprica, località di montagna, meta turistica e punto di riferimento per numerose discipline sportive, è Sponsor Ufficiale del Volley Bergamo 1991 - spiega Andrea Veneziani, Amministratore Unico di Volley Bergamo 1991 - L’ accordo è stato rallentato dalle tante problematiche causate dalla pandemia, ma la volontà di stringere la collaborazione è stata ancora più forte delle difficoltà. Siamo fermamente convinti di condividere la stessa visione, quella secondo cui lo sport è divertimento, passione e tradizione. Per questo motivo uniamo le nostre competenze, che speriamo possano sviluppare un progetto congiunto per dare spazio e visibilità al volley e al

territorio. La partnership arricchirà il nostro pool sponsor e ci aiuterà a trarre vantaggi e idee dall’ampia esperienza di una località che da sempre unisce turismo e sport”.