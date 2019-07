Arresti per spaccio nella movida milanese

Tra pomeriggio e la tarda notte di sabato 13 Luglio, i Carabinieri hanno effettuato controlli a tappeto in diverse zone della movida milanese.

Tra il pomeriggio e la tarda notte di sabato 13 Luglio, i Carabinieri hanno effettuato controlli a tappeto in diverse zone della movida milanese. Una delle zone più controllate è stato il quartiere Vigentino dove, da poco, stanno aprendo molti locali alla moda.

Durante le operazioni, in particolare nel corso della notte, i militari hanno arrestato un 23enne della provincia di Salerno, già noto per precedenti, sorpreso a cedere una dose di "Mdma" a un ragazzo più giovane di un anno in cambio di 30 euro. Immediatamente perquisito, al giovane spacciatore sono state trovate altre 4 dosi della medesima droga e altre 11 pastiglie di ecstasy e altri 30 euro.

Più tardi in via Lorenzini, all'ingresso del Social Music City, è stato arrestato un italiano di 30 anni con in tasca 20 pasticche di ecstasy, 17 grammi di Crystal Meth (metanfetamina), 2 flaconi con dentro Ghb, un flaconcino contenente Popper e 880 euro in contanti.

In altre zone di Milano, sempre nel corso della notte, sono state sequestrate in varie dosi e quantità, pastiglie di ecstasy e Crystal Meth, Popper, Ghb (la droga dello stupro), hashish e marijuana.

L'Assessore alla Sicurezza di Regione Lombardia, Riccardo De Corato, ha così dichiarato: «Ringrazio molto le Forze dell'Ordine per queste importanti ed efficaci operazioni nella lotta allo spaccio in diverse zone della movida milanese che in genere il sabato sera sono molto frequentate».