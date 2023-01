A Sondrio arriva il “Vitamina day” nei mercati di Campagna Amica

Appuntamenti a Milano, Brescia, Sondrio, Cremona e Varese

Nei mercati di Campagna Amica in Lombardia arriva il “Vitamina Day”, un appuntamento per conoscere la frutta e la verdura di stagione più ricche di vitamine, valide alleate per la nostra salute contro raffreddore, mal di gola, tosse e le forme influenzali tipiche del periodo, spinte dalle basse temperature. Dalle esposizioni a tema alle degustazioni gratuite, fino alle ricette dei cuochi contadini, sono diversi gli appuntamenti organizzati in regione.

Si comincia domani, sabato 28 gennaio, a Brescia: al mercato coperto di piazzetta Cremona sarà allestita un’esposizione di ortofrutta di stagione ricca di vitamina C e saranno distribuite spremute di agrumi. Degustazioni gratuite anche a Milano, al mercato agricolo del Centro Pavesi, Fipav, con la distribuzione di spremute.

Appuntamento anche a Sondrio, al farmers’ market coperto di Campagna Amica di piazzale Bertacchi dove i produttori racconteranno ai consumatori cosa mettere nella borsa della spesa per combattere i malanni di stagione in modo naturale.

Esposizione a tema anche a Pizzighettone (Cremona) nel mercato di zona Piazza d’Armi, mentre a Induno Olona (Varese) saranno distribuiti delle brochure dedicate a frutta e verdura di stagione.

Doppio appuntamento a Cremona: domenica 29 gennaio, in piazza Stradivari, esposizione a tema mentre martedì 31 gennaio, sotto ai portici del consorzio agrario, i cuochi contadini di Campagna Amica proporranno il menù “Vitamina C…piace”.