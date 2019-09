Assegnati gli Oscar Green 2019 della Lombardia

Dal latte delle asine custodi al gelato alla bava di chiocciola

Dai prodotti con il latte delle asine “custodi” al gelato alla bava di chiocciola, fino al melone a residuo zero. Sono queste alcune delle idee che si sono aggiudicate gli Oscar Green Lombardia 2019, i premi all’innovazione giovane in agricoltura consegnati dalla Coldiretti regionale a Milano alla presenza di Paolo Voltini, Presidente Coldiretti Lombardia; Fabio Rolfi, Assessore all’Agricoltura di Regione Lombardia; Pierfrancesco Maran, Assessore all’Urbanistica, Verde e Agricoltura del Comune di Milano; Veronica Barbati, Presidente Giovani Impresa Coldiretti; Carlo Maria Recchia, Delegato Coldiretti Giovani Impresa Lombardia. “I giovani agricoltori – spiega Carlo Maria Recchia – riescono a coniugare la tradizione e l’innovazione grazie alla loro inventiva e alla loro capacità di intercettare le esigenze dei consumatori e del mercato.

Non è un caso, quindi, che le idee premiate quest’anno siano proiettate verso il benessere, la sostenibilità, la tracciabilità e la solidarietà”. Importanti sono perciò le misure che vanno a sostenere l’iniziativa dei nuovi agricoltori, come ad esempio quella del Programma di Sviluppo Rurale. Grazie all’esito finale dell’ultimo bando – spiega la Coldiretti Lombardia – come annunciato dall’assessore regionale Fabio Rolfi sono stati destinati altri 4 milioni di euro per aiutare 154 agricoltori lombardi under 40 ad avviare una nuova attività o a subentrare a quella di famiglia.

I premiati 2019 della Lombardia sono: Leonardo Belotti dell’Azienda agricola Mondo Asino di Olmo al Brembo (Bergamo) per la categoria Campagna Amica; Manola e Tania Bosio dell’azienda La Regina del Bosco di Travagliato (Brescia) per la categoria Creatività; Giuseppe Cazzoletti dell’azienda agricola Cazzoletti di Mairano (Brescia) per la categoria Fare rete; Stefano Trivini dell’azienda agricola Trivini di Cavriana (Mantova) per la categoria Sostenibilità; Lorenzo Pezzali dell’azienda agricola Pezzali di Viadana (Mantova) per la categoria Impresa 4.Terra; Namastè cooperativa sociale Onlus di Milano per la categoria Noi per il sociale. Menzioni speciali per Anfass Cremona Onlus di Cremona e per Omar Spreafico dell’azienda agricola Passione Aloe di Osnago (Lecco).

