Assessori lombardi sopralluogo alle frane Ruinon e Grosio

Un duplice sopralluogo è stato svolto, venerdì 26 Luglio, in Valtellina (SO), dagli assessori regionali Pietro Foroni (Territorio e Protezione civile), delegato dal presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana, e Massimo Sertori (Montagna, Enti locali e Piccoli Comuni) nei Comuni di Grosio e Sant'Antonio in Valfurva (SO), per verificare di persona le situazioni di criticità legate agli smottamenti in Val de Lac e in Val del Crosc e alla frana del Ruinon che, dal maggio scorso, ha ricominciato a muoversi. Presente anche il ministro dell'Ambiente Sergio Costa.

Nell'occasione l'assessore Foroni ha anche presentato al ministro Costa la situazione generale del dissesto idrogeologico in Lombardia, stimando una necessita' di circa 600 milioni di euro, per mettere in sicurezza le tante aree di rischio presenti sul territorio regionale.

A partire dagli ultimi giorni di maggio 2019, l'area di frana del Ruinon ha evidenziato una riattivazione dei movimenti, che si è palesata essere di entità notevole a partire dal 18 giugno dando luogo a livelli di criticità sempre crescenti.

Regione Lombardia e' già intervenuta con lo stanziamento di 650.000 euro per portare avanti la progettazione degli interventi necessari per la captazione e l'allontanamento delle acque di monte che si infiltrano nel corpo frana. Un intervento volto a migliorare le condizioni di stabilità complessive del corpo di frana e che si integra con la realizzazione, già in fase di cantierizzazione, di una galleria artificiale sulla SP29, finanziata direttamente da Regione, che risulterà pronta entro agosto 2020 (come da cronoprogramma di progetto) e potrà evitare la chiusura della strada in caso di piccoli eventi franosi.

Per la messa in sicurezza definitiva dei territori minacciati della frana, portati oggi anche all'attenzione del ministro, e' al momento valutata la realizzazione di due gallerie indipendenti, una a uso idraulico e l'altra a uso stradale, per un costo totale stimato di circa 160 milioni di euro.