Assestamento bilancio Lombardia via libera al Rendiconto 2018

Sull’assestamento di bilancio presentati 275 emendamenti, alcuni subemendamenti e 207 ordini del giorno

Hanno preso il via questa mattina, giovedì 25 Luglio, in Consiglio regionale i lavori della Sessione di Bilancio, chiamata ad esaminare il Rendiconto 2018 e la manovra di Assestamento 2019-2021: relatore di entrambi i provvedimenti è Marco Alparone (Forza Italia).

Il Rendiconto generale 2018 della Regione, approvato a maggioranza nella tarda mattinata, presenta un saldo contabile positivo di 526.603.894 euro. Per quanto riguarda il risultato di amministrazione dell'esercizio 2018, il fondo cassa alla chiusura risulta pari a poco più di 7 miliardi e 182milioni di euro, di cui 4.355.283.328 euro relativi al conto della gestione sanitaria accentrata e 2.826.885.833 euro al conto ordinario. In particolare, la spesa sanitaria è quantitativamente preponderante rispetto alle risorse destinate ad altre politiche regionali: il finanziamento dei servizi sanitari, pari a circa 20 miliardi di euro, rappresenta infatti l'80% degli stanziamenti totali.

Nello specifico sono previsti 600 milioni di euro per la Pedemontana lombarda e 283 milioni per il prolungamento della Metropolitana 5 da Milano a Monza. Per quanto riguarda l'allungamento delle aspettative di vita sono stati destinati oltre 80 milioni per l'ammodernamento tecnologico e infrastrutturale degli ospedali. Inoltre, sono state rifinanziate con ulteriori 8 milioni di euro le misure di sostegno alle imprese. Nel dettaglio gli investimenti previsti con la manovra di assestamento sono 739 milioni per il 2019, 546 milioni per il 2020 e 521 milioni per il 2021.

All’assestamento di bilancio sono stati presentati 275 emendamenti, alcuni subemendamenti e 207 ordini del giorno. Nel corso della seduta di oggi, convocata dal Presidente Alessandro Fermi fino alle ore 24, è prevista la discussione generale e la presentazione con relativi illustrazione di emendamenti e ordini del giorno. Il voto finale della manovra di assestamento è previsto entro domani sera.