Ats della Montagna riceve un riconoscimento nazionale

Il rapporto “Animali in città 2018”, settima edizione, di Legambiente è stato presentato oggi a Napoli, presso l’Auditorium della Regione Campania. In occasione dell’evento è stato assegnato anche il premio “Città e Aziende sanitarie amiche degli animali”, un riconoscimento che arriva dopo sette anni di monitoraggio. In tutto a livello nazionale sono state solo 5 le Aziende Sanitarie premiate, tra queste l’ATS della Montagna per la categoria 200.000/500.000 abitanti.

A consegnare il riconoscimento al Direttore Generale dell’ATS, Maria Beatrice Stasi è stato il Direttore Generale di Legambiente Giorgio Zampetti. Un premio ottenuto per i risultati raggiunti rispetto ai diversi servizi offerti per la gestione degli animali, d’affezione e non.

L’indagine di Legambiente analizza, infatti, i dati forniti dalle amministrazioni comunali e dalle Aziende Sanitarie locali rispetto al constante incremento di cani e gatti, quadruplicato negli ultimi 20 anni e ha premiato le Aziende Sanitarie che hanno ottenuto i migliori risultati con il più virtuoso utilizzo economico delle risorse. Una convivenza quella con gli amici animali sempre più stretta che ha bisogno di essere pensata e governata in modo nuovo spiegano da Legambiente.