Autonomia: patto dei Governatori, siglato a Trieste

Il patto dei Governatori delle Regioni Lombardia, Veneto e Liguria è un passo verso un vero regionalismo

La firma ieri, sabato 21 Aprile, a Trieste del Patto dei Governatori delle Regioni Lombardia, Veneto e Liguria, una strada che porta alle maggiori forme di autonomia per le Regioni virtuose, come quelle del Nord. Il regionalismo differenziato è la strada privilegiata per approdare a una nuova organizzazione istituzionale, che consentirà dare risposte alle istanze dei cittadini e permettere a tutto il Paese, da Nord a Sud, di crescere. Sono in sintesi le parole pronunciate da Stefano Bruno Galli, assessore all'Autonomia e alla Cultura di Regione Lombardia con delega alle Riforme Istituzionali e alla Città Metropolitana.

Ora si attende la formazione del nuovo Governo per avviare la seconda fase della trattativa su tutte le 23 materie e così ottenere tutte le forme di autonomia previste a Costituzione vigente.