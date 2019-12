Avviati 1000 volontari di servizio civile

Partita, giovedì 19 Dicembre, il servizio civile per gli oltre 1000 ragazzi che iniziano un percorso di cittadinanza attiva in 560 Comuni della Lombardia e che si sono riuniti all’Auditorium Gaber, a Palazzo Pirelli

Partita, giovedì 19 Dicembre, il servizio civile per gli oltre 1000 ragazzi che iniziano un percorso di cittadinanza attiva in 560 Comuni della Lombardia e che si sono riuniti all’Auditorium Gaber, a Palazzo Pirelli (300 in sala, oltre 700 in videoconferenza), per l'evento di avvio. A loro gli auguri del Presidente di Anci Lombardia Mauro Guerra per l'importante percorso intrapreso al servizio delle comunità locali.

Gli oltre 1000 volontari di servizio civile verranno inseriti in 593 Comuni della Lombardia e in oltre 750 Comuni italiani grazie ad una Convezione che Anci Lombardia, attraverso la sua società di servizi AnciLab, ha stipulato con 7 Anci regionali.

Di seguito la distribuzione territoriale dei volontari nelle province lombarde: Milano e la Città Metropolitana: 384; Pavia: 48; Brescia: 190; Lecco: 27; Como: 37; Bergamo: 72; Cremona: 57; Mantova: 49; Sondrio: 21; Varese: 97. I volontari nelle altre regioni: Abruzzo: 15; Marche: 7; Piemonte: 63; Sardegna: 30; Umbria: 35

Anci Lombardia che dal 2003 è ente gestore del servizio rivolto ai ragazzi e alle ragazze dai 18 ai 29 anni non compiuti, in 16 anni di attività ha gestito più di 7000 volontari.