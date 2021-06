Con questa iniziativa Regione Lombardia punta a sostenere nuovi progetti dedicati ai giovani, da realizzarsi all'interno del territorio regionale. La dotazione complessiva del bando ammonta a 1,37 milioni di euro

È stato presentato oggi, giovedì 10 Giugno, dal presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana e dall'assessore allo Sviluppo Città Metropolitana, Giovani e Comunicazione Stefano Bolognini il bando 'La Lombardia è dei Giovani 2021'. Con questa iniziativa Regione Lombardia punta a sostenere nuovi progetti dedicati ai giovani, da realizzarsi all'interno del territorio regionale. La dotazione complessiva del bando ammonta a 1,37 milioni di euro.

"Regione Lombardia - ha commentato il presidente Fontana - crede nei giovani. Loro rappresentano il nostro futuro, anche per questo dobbiamo metterli nelle condizioni di esprimersi al meglio". "Ho sempre creduto che gli amministratori locali debbano fare il massimo per raccogliere le istanze dei cittadini e in particolare dei giovani. Con questo bando - ha proseguito il governatore - andiamo in questa direzione, per fare della Lombardia la prima regione d'Italia dove i giovani possano essere veramente protagonisti".

"Con questo bando - ha aggiunto l'assessore Bolognini - puntiamo a coinvolgere attivamente i giovani per renderli partecipi e protagonisti della vita delle loro comunità. Sono numerosi i progetti che verranno finanziati da Regione in vari campi, sulla scia dell'entusiasmo delle nostre ragazze e dei nostri ragazzi. Si spazia dallo sviluppo sostenibile alla transizione digitale, dall'arte a cultura e sport, dall'orientamento al mondo del lavoro all'educazione finanziaria, dalla mobilità dei giovani al contrasto al disagio giovanile e alla violenza di genere".

Nelle scorse due edizioni del bando - ha chiarito l'assessore - Regione ha sostenuto 42 progetti, con oltre 500 soggetti coinvolti e, solo nel 2019 almeno 150.000 giovani coinvolti. Quest'anno vogliamo fare ancora di più, coinvolgendoli anche nell'ambito di incontri locali, raccogliendo le loro idee e proposte e aiutandoli a concretizzarle. Le domande potranno essere inoltrate sulla piattaforma Bandi Online di Regione a partire dal 15 giugno e fino al 15 luglio".

"I ragazzi vogliono sentirsi protagonisti e noi - ha sottolineato Stefano Bolognini - abbiamo il compito di metterli nelle condizioni di esprimere al meglio tutta la loro vitalità, la loro creatività e le loro idee. I progetti che sosterremo saranno pensati dai giovani per i giovani. Sono loro che li faranno crescere, vivendoli in prima persona. Nell'aiutarli a realizzare le loro idee ci sarà anche ANCI Lombardia, che ringrazio per la collaborazione, imprescindibile per la buona riuscita di iniziative innovative come questa".

"Il sostegno ai giovani e alle politiche giovanili attive è una priorità della nostra amministrazione", hanno sottolineato il presidente Fontana e l'assessore. "Regione Lombardia - ha ricordato Stefano Bolognini - ha recentemente avviato 'Generazione Lombardia', un progetto di ampio respiro che prevede una serie di incontri sul territorio e diverse iniziative online, con il lancio di un nuovo profilo Instagram di Regione e l'apertura di una consultazione pubblica sul portale Open Innovation, strumento che sarà molto utile per raccogliere opinioni e idee da parte dei giovani. Tutti gli stimoli e le proposte che ci arriveranno confluiranno nella legge regionale dei giovani che abbiamo in progetto di varare entro la fine dell'anno. L'attenzione di Regione al tema è massima e con grande convinzione e in misura sempre maggiore vogliamo coinvolgere i giovani e renderli protagonisti del loro e del nostro futuro, perché, non dimentichiamolo mai, loro rappresentano il nostro futuro e il futuro della nostra regione".