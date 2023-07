Beach Volley con le campionesse in Valcamonica

Le big della pallavolo italiana in campo domenica 30 luglio a Chiesa per il Beach Volley insieme a ragazze e ragazzi valtellinesi

Quattro pallavoliste di serie A1 in campo domenica a Chiesa in Valmalenco per la giornata del Beach Volley. Esibizione delle big e torneo tra squadre maschili e femminili valtellinesi faranno da prologo ai camp di beach volley organizzati la prossima settimana dal consorzio turistico Sondrio & Valmalenco, in stretta collaborazione con il Comune di Chiesa in Valmalenco, l’Asd 1999 Valmalenco e con la Up Events. Il tutto è inserito nel progetto della Valtellina Summer League, iniziativa turistico-sportiva supportata tra l’altro da Regione Lombardia e dalla Provincia di Sondrio.

Domenica 30 luglio sui bellissimi campi da beach volley del centro sportivo di Vassalini, tra i migliori in circolazione in provincia di Sondrio, si terranno due quadrangolari, uno maschile e uno femminile, con la presenza di 4 squadre valtellinesi over 16. Presenti anche 4 pallavoliste professioniste, pronte ad interagire coi presenti (foto, selfie e autografi) e poi a scendere in campo nel finale insieme ai migliori giocatori del torneo per una partita dimostrativa. Saranno a Chiesa le professioniste Federica Stufi, capitano della Volley Bergamo 1991, Jennifer Boldini, la nuova palleggiatrice della Uyba di Julio Velasco, Ilenia Moro, libero di Pinerolo e reduce da una grande stagione con le “pinelle”, e Vittoria Piani, opposto approdata da poco nella Imoco Conegliano Veneto campionessa d’Italia.

Poi da lunedì 31 fino a lunedì 4 agosto incomincerà il camp vero e proprio, con Ilenia Moro e Vittoria Piani, seconde con la maglia della Uyba quest’estate nella finale scudetto di beach volley organizzata dalla Lega Volley Serie A femminile, che, nelle ore mattutine, saranno sui campi in qualità di allenatrici per fornire “segreti” e consigli a tutti i partecipanti.

Le iscrizioni alla settimana di beach volley sono ancora aperte. Chiunque fosse interessato potrà consultare regolamento e costi sul sito: www.sondrioevalmalenco.it / https://www.sondrioevalmalenco.it/it/evento/valmalenco-beach-volley-festival o telefonando allo 0342.451150 e completare poi l’iscrizione in pochi passaggi. (Fulvio D'Eri)