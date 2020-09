Berbenno arrestate 4 persone per spaccio di cocaina

Tre italiani e uno straniero a seguito di un'indagine dei Carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile sono stati fermati per spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti

I Carabinieri del N.O.R.M. della Compagnia di Sondrio, in collaborazione coni i colleghi del Comando Stazione Carabinieri di Berbenno di Valtellina, mercoledì 23 Settembre hanno dato esecuzione a 4 misure cautelari personali, due in carcere e due agli arresti domiciliari nei confronti di 4 soggetti, tre italiani ed uno straniero, tutti residenti nel sondriese.

Gli interessati, C.R. 46 anni, V.M.L. 50 anni, V.S.B. 60 anni e M.I.O. 39 anni, tutti tranne uno, hanno un’occupazione lavorativa stabile. I quattro, a seguito di un’articolata indagine dei Carabinieri del NORM, coordinati dal PM dott.ssa Contaldo, sono accusati di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti di tipo cocaina ed eroina.

In particolare il gruppo formato da due coniugi e altri due soggetti a loro vicini, si approvvigionavano di sostanze stupefacenti in Brianza per poi spacciarla ad una cerchia di consumatori, in molti casi anche loro insospettabili.

I clienti erano tutti soggetti che, pensando di evitare le indagini da parte delle forze dell’ordine, preferivano acquistare la cocaina dagli indagati proprio per la loro apparente insospettabilità e quindi estraneità al mondo dello spaccio; dal canto loro, gli arrestati, verosimilmente anche per la mole di richieste, facevano pagare le dosi a prezzi decisamente maggiorati, arrivando a chiedere anche 100 euro per circa un grammo di cocaina.

Durante l’attività d’indagine, partita nel maggio 2020, sono stati effettuati alcuni sequestri di cocaina trovata anche in possesso di due degli stessi indagati, i quali nell’Agosto 2020 venivano tratti in arresto in flagranza di reato con 20 grammi cocaina.

I coniugi agivano indisturbati, forti anche del loro stato di incensurati e non conosciuti nell’ambiente dello spaccio di droga. La moglie in alcuni casi accompagnava il marito durante gli approvvigionamenti della sostanza stupefacente fuori provincia o nel prelevare le dosi da casa per portarle al coniuge per il successivo spaccio. Sono stati identificati numerosi clienti i quali verranno segnalati alle Autorità competenti in qualità di assuntori di sostanze stupefacenti.