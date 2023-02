Bergamo trapianto polmonare da padre a figlio

Il trapianto è stato eseguito il 17 gennaio all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo dal professor Michele Colledan e il piccolo ‘Mario’ (dal nome del personaggio dei videogiochi ‘Super Mario Bros’ di cui è appassionato), 5 anni, esce dall’ospedale il 21 febbraio.

“Commovente”. Così l’assessore regionale al Welfare, Guido Bertolaso, definisce il gesto di Ánduel che, donando parte del polmone al proprio figlio, gli ha salvato la vita.

“Lo straordinario trapianto effettuato a Bergamo – continua Bertolaso - non è che l’ultima prova delle capacità della Lombardia, la prima regione in Italia per numero di trapianti eseguiti. Vogliamo fare ancora di più e ancora meglio”.

“Questo intervento eseguito a Bergamo – conclude l’assessore - ne è la conferma. Ciascuno di noi è pronto a dare la vita per i propri figli e nipoti e questo è stato un esempio tanto concreto quanto commovente. Sapere che adesso giocano e vivono di nuovo insieme è motivo di grande orgoglio, soddisfazione e tranquillità per tutti i lombardi. Noi siamo infatti impegnati affinché la nostra sanità sia sempre migliore e sempre più punto di riferimento a livello europeo”.