Bertoldini vince slalom e gigante del GPI giovani a Sestriere

Dopo le vittorie negli slalom NJR disputati a Livigno a inizio mese. Andrea Bertoldini e Jacopo Claudani si ripetono tra i rapid gates nella prova valida per il circuito GPI che si è corsa ieri a Sestriere.

L’atleta di Premana si è imposto nettamente con il tempo di 1’41”82, suL veneto Marco De Zanna (Sc Cortina) staccato di 73 centesimi e sul piemontese Leonardo Clivio (Ceccarelli Team) che ha fatto segnare un tempo più alto di 1”50.

Al settimo e ottavo posto gli altri due atleti delle Alpi Centrali Valerio Pedroncelli (Sciatori Madesimo) e Jacopo Ferretti (Skiing). Dodicesimo è arrivato Alberto Caludani (Val Palot), mentre quindicesimo e primo aspirante Jacopo Claudani (Val Palot).

Si può mangiare le mani Luca Bianchi (SC Lecco) caduto all’ultima porta quando il podio sembrava cosa fatta. Soddisfazione per Michelangelo Tentori che ha visto ben 10 atleti dele Alpi Centrali classificarsi tra i primi 30.

Oggi 19 dicembre, sulle nevi del Sestriere si è disputato un gigante, valido anche questo per il circuito GPI. Ancora una volta, dopo lo slalom di ieri, Andrea Bertoldini (CS Esercito) sale sul gradino più alto del podio in 2’09”28, confermando l’ottimo momento di forma. Al terzo posto si è classificato Alberto Claudani (Val Palot) col tempo di 2’09”97. A inserirsi tra i due ragazzi delle Alpi Centrali è stato Gian Maria Ilarduzzi (Fiamme Oro) che ha chiuso le due manche in 2’09”84. Al quinto posto e primo tra gli aspiranti si è classificato Jacopo Claudani (Val Palot). Settimo è stato Valerio Pedroncelli (Sciatori Madesimo), dodicesimo Marco Surini (UBI Banca Goggi) e tredicesimo Lorenzo Gerosa (Radici) secondo classificato tra gli aspiranti. Anche oggi grande risultato di squadra con 12 atleti del comitato tra i trenta