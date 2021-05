Bertolina e Curioni convocati per i Campionati Italiani di corsa di montagna

Capitani della rappresentativa i neo campioni regionali Luca Curioni (GP Valchiavenna) e Melissa Bertolina (Atl. Alta Valtellina),

Il fiduciario tecnico regionale Sergio Previtali, su indicazione del coordinatore regionale Roberto Ferrari e sulla base dei risultati della gara di San Pellegrino Terme del 25 aprile, ha diramato le convocazioni per la squadra che rappresenterà la Lombardia ai Campionati italiani per regioni cadetti/e di corsa in montagna che si svolgeranno a Concesio (BS) il 16 maggio.

Capitani della rappresentativa ovviamente i neo campioni regionali Luca Curioni(GP Valchiavenna) e Melissa Bertolina (Atl. Alta Valtellina), forti pure della medesima esperienza lo scorso anno a Venaus (TO) quando la Lombardia vinse nella combinata precedendo Veneto e Trentino, Bertolina fu 4a e Curioni 19°.

Ecco i sei atleti convocati nella rappresentativa lombarda:

Melissa Bertolina (Atl. Alta Valtellina)

Martina Ghisalberti (Atl. Valle Brembana)

Alice Zappella (Atl. Casazza)

Luca Curioni (GP Valchiavenna)

Massimiliano Corsini (FO Running Team)

Oscar Pomoni (AS Premana)