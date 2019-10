Blitz dei Carabinieri al campo nomade di Vaiano Valle

Trovato nel campo auto rubate o intestate a persone fittizie

Lunedì mattina 14 Ottobre, i Carabinieri della compagnia Monforte hanno svolto dei controlli al campo nomadi abusivo di Vaiano Valle, all’interno del quale sono state trovate auto rubate o intestate fittiziamente ad altri. Lunedì 30 settembre u.s., due settimane fa, era toccato al campo di via Bonfadini dove erano state trovate altre auto rubate e una pistola, oggi a quello abusivo di Viano Valle.

«I cittadini da anni denunciano l’aria di illegalità che si respira nella zona. La speranza è che dopo i controlli di lunedì mattina anche il Comune faccia la sua parte: si adoperi con le ruspe! Metta, come prima cosa, in sicurezza l’area e la bonifichi dal cumuli di rifiuti presenti», dichiara l'assessore di Regione Lombardia Riccardo De Corato

L'assessore prosegue «Non è possibile che a Milano esistano ancora luoghi dove è tollerata l’illegalità: molti insediamenti sono diventati autofficine dove si smontano macchine rubate. Non è più tollerabile che all’interno dei campi nomadi si custodiscano auto rubate, merce proveniente da furti o armi, senza che nulla accada. Quando un esercizio commerciale è coinvolto in attività criminali o è solo frequentato da persone poco raccomandabili viene chiuso. Perché questo non avviene anche per i campi rom abitati da pregiudicati che, stando a quanto viene ritrovato all’interno delle aree, continuano a vivere nell’illegalità?»