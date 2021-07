Bonate Sopra la Regione finanzia centro anziani

Riqualificazione di Piazza Vittorio Emanuele e la realizzazione del nuovo centro diurno integrato per anziani

La riqualificazione di Piazza Vittorio Emanuele e la realizzazione del nuovo centro diurno integrato per anziani. Sono questi gli interventi principali finanziati con il 'Piano Lombardia' a Bonate Sopra (BG), dove oggi l'assessore regionale a Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile, Claudia Maria Terzi, si è recata per effettuare alcuni sopralluoghi insieme alle autorità locali.

"Abbiamo visionato interventi che migliorano concretamente il territorio - commenta l'assessore Terzi -. Il 'Piano Lombardia' consente di sbloccare e realizzare opere che i Comuni avevano programmato da tempo. Nel caso di Bonate Sopra, cito a titolo di esempio la riqualificazione della piazza, la messa in sicurezza delle scuole e il nuovo Centro diurno anziani per il quale i lavori cominceranno entro la fine dell'anno. Per quest'ultimo intervento lo stanziamento regionale è di 1 milione di euro su 1,65 milioni totali e servirà a garantire un servizio fondamentale recuperando un edificio ora in disuso. Tra opere già realizzate, cantieri in corso e progetti finanziati, il 'Piano Lombardia' continua a dimostrare la propria grande efficacia e utilità".

Il centro diurno integrato potrà garantire a 40 persone anziane, anche parzialmente autosufficienti, un luogo di incontro e presidio recuperando un edificio in disuso nel centro del paese, senza dunque prevedere consumo di suolo. Previsti anche 6 appartamenti al primo piano riservati ad anziani autosufficienti, ma presidiati dalla struttura. L'edificio verrà ristrutturato secondo i criteri del risparmio energetico. È in corso di ultimazione il progetto definitivo/esecutivo. L'inizio lavori è previsto entro fine 2021 per concludersi entro dicembre 2022. Il valore dell'opera ammonta a 1.650.000 euro di cui 1.000.000 finanziata da Regione Lombardia.

La riqualificazione di Piazza Vittorio Emanuele è stata interamente finanziata dal Piano Lombardia con 140.000 euro, ai quali si sono aggiunti altri 50.000 euro di fondi regionali e comunali per estendere il restyling anche alle aree contigue. Col Piano Lombardia finanziato anche il rifacimento e la messa in sicurezza del tetto dell'edificio delle scuole medie: lavori per 200mila euro di cui 100mila da Regione. Poi la messa in sicurezza e la riqualificazione degli spazi dell'ex campo del tamburello: 140.000 euro di fondi interamente regionali. Infine, 120mila euro per interventi al cimitero