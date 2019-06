Borse di studio di Confindustria Lecco e Sondrio con Intercultura

Le borse sono state conferite in occasione dell’Assemblea dei Soci di Confindustria Lecco e Sondrio

Confindustria Lecco e Sondrio rinnova anche quest’anno l’impegno che la vede, ormai da tempo, finanziare e mettere a disposizione dei figli dei dipendenti delle imprese Associate, residenti e iscritti in un Istituto scolastico nelle province di Lecco e di Sondrio, una borsa di studio in collaborazione con Intercultura.

Quattro borse, consegnate il 30 Maggio in occasione dell’Assemblea dei Soci di Confindustria Lecco e Sondrio dal Presidente dell’Associazione, Lorenzo Riva, con Ezio Vergani, rappresentante di Intercultura, consentiranno ad altrettanti studenti di vivere un’esperienza arricchente e formativa.

I soggiorni di studio all’estero sono infatti occasione di apprendimento interculturale, oltre che di mettere in gioco capacità di adattamento, abilità di problem solving, attitudine a comunicare in un contesto sconosciuto, capacità di organizzazione personale: tutti elementi che portano ai saperi del XXI secolo, imprescindibili nella formazione personale e professionale dei manager del mondo moderno.

Gli studenti meritevoli e destinatari delle borse sono quest’anno: Giulia M. della provincia di Lecco, che trascorrerà un mese in Irlanda; Lara N. della provincia di Sondrio che trascorrerà un mese in USA; Christiano N. della provincia di Sondrio che trascorrerà un mese in Giappone e Caterina Q. della provincia di Lecco che trascorrerà un mese in Cina.