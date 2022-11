Boscaiolo ferito a Gemona

Diversi interventi per il Soccorso Alpino del Friuli Venezia Giulia tra cui un giovane soccorso a Tarvisio e un malore a Doberdò

Domenica pomeriggio 13 Novembre intenso per il Soccorso Alpino e Speleologico con quattro interventi di cui uno ancora in corso a Sella Nevea.

Gemona del Friuli

Poco dopo le 12 la stazione di Udine Gemona del Soccorso alpino si è portata in quota sotto il Monte Cuarnan in prossimità di Sella Foredôr presso gli stavoli dove un boscaiolo è rimasto ferito travolto da una pianta, traumi ad arti e alla testa. Raggiunto dai soccorritori -

Anche Guardia di Finanza e Vigili del Fuoco - è stato stabilizzato dall’equipe dell’Elisoccorso regionale e portato in ospedale a Udine. Non note al momento le generalità. Intervento concluso alle 13.30 circa.

Doberdò del Lago

Contemporaneamente a questo intervento è scattato alle 12.20 circa un secondo intervento a Doberdò del Lago presso Casa Cadorna dove un uomo di Gorizia del 1951 ha avuto un malore. Si sono portati sul posto i soccorritori della stazione di Trieste del Soccorso Alpino - che si trovavano vicino a fare assistenza ad una gara di corsa - l’ambulanza e i Vigili del Fuoco. L’uomo era stato già recuperato in auto da due escursionisti di passaggio che lo hanno avvicinato al centro visite di Gradina e poi alla strada dove è stato consegnato all’ambulanza, dopo essere stato visitato dal medico del Soccorso Alpino, presente sul.posto anche con un infermiere.

Tarvisio

Tra le 12.30 e le 13.50 circa anche la stazione di Cave del Predil del Soccorso Alpino è intervenuta assieme alla Guardia di Finanza per portare soccorso ad un giovane di San Canzian d’Isonzo del 1994 che si era perso percorrendo il sentiero del Pellegrino e si trovava in difficoltà. Raggiunto dai soccorritori è stato portato a valle con il fuoristrada.

Chiusaforte

Infine alle 15 è scattato un ennesimo intervento per un escursionista in difficoltà al rientro dal Monte Forato, nel

Gruppo del Monte Canin. Sta intervenendo l’Elisoccorso regionale per il suo recupero.