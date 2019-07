Boschetto di Rogoredo altro decesso per overdose

A Milano e in Lombardia è emergenza. Sono quattordici i morti nella Regione per droga da inizio anno

Questa mattina, mercoledì 17 Luglio, è stato trovato all’interno del boschetto della droga di Rogoredo il corpo senza vita di un giovane 33enne italiano. Solo pochi giorni fa, lunedì 15 Luglio, un altro uomo, un indiano di 31 anni è stato salvato da un’overdose grazie alla telefonata anonima ai soccorsi di qualcuno che era con lui. Sempre qui, fra siringhe e degrado, a Maggio è nato un bambino, figlio di una tossicodipendente.

Lo scorso anno in Lombardia sono state almeno 24 le morti per overdose, 8 delle quali solo a Milano. Dall’inizio dell’anno ad oggi nella nostra regione i decessi per droga sono stati, contando anche quello di oggi, almeno 14. Questa è la seconda morte a Rogoredo da Gennaio ad oggi.

Il Parco delle Cave, il più grande parco urbano d’Italia, 1.350.000 metri quadrati tolti dalle mani di spacciatori e tossicodipendenti grazie al posizionamento di un sistema di videosorveglianza e della control room, torretta all’interno della quale ci sono schermi attraverso i quali è possibile, appunto, controllare quanto accade all’interno dell’area verde. Mentre all’ingresso, in via Bianca Milesi, è stata aperta in una ex scuola una stazione dei Carabinieri, così da garantire un maggiore presidio e controllo della zona. Il Parco delle Basiliche, 40 700 metri quadrati è stato recintato, con ingressi via Molino delle Armi, piazza della Vetra, via Vetere, via Santa Croce, e videosorvegliato. Anche Parco Sempione, 386 000 metri quadrati , e Parco Alessandrini, 66.500 m², che si trova nello stesso municipio di quello di Rogoredo, ovvero il 4, sono stati recintati e videosorvegliati. E' quanto afferma l'assessore alla Sicurezza, Immigrazione di Regione Lombardia Riccardo De Corato