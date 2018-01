BPS: In sala Besta la comunicazione secondo Papa Francesco

Venerdì conferenza del prefetto della Segreteria per la comunicazione della Santa sede, monsignor Dario Edoardo Viganò

Monsignor Dario Edoardo Viganò, prefetto della Segreteria per la comunicazione della Santa sede, sarà ospite venerdì 2 Febbraio della Banca Popolare di Sondrio dove terrà una pubblica conferenza sul tema: “La riforma della comunicazione voluta da Papa Francesco”.

Come da consolidata tradizione l'incontro, che avrà inizio alle 18 in sala Fabio Besta, rientra nelle attività culturali della Banca di piazza Garibaldi, che periodicamente invita personaità del mondo della cultura, dell'economia, della finanza, della scienza per offrire al territorio occasioni di approfondimento.