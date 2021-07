Bps Sondrio a Bormio "I sogni lungo il Po"

L’appuntamento si inserisce nell'ambito della nota manifestazione culturale La Milanesiana 2021, ideata e diretta da Elisabetta Sgarbi.

Martedì 6 Luglio, presso l'agenzia n. 1 di Bormio della Banca Popolare di Sondrio in via Roma 64, verrà “aperta” la mostra Sogni lungo il Po (a cura di Angela Benini Bighi e Vittorio Sgarbi), dove figureranno venti dipinti di Adelchi Riccardo Mantovani, nato a Ro Ferrarese nel 1942 e operante a Berlino. L’appuntamento si inserisce nell'ambito della nota manifestazione culturale La Milanesiana 2021, ideata e diretta da Elisabetta Sgarbi.

L'importante evento culturale - che si svolge dall'anno 2000 - viene sempre spalmato su appuntamenti tematici che si tengono in diverse piazze italiane, toccando temi letterari, musicali, del cinema e della scienza, senza tralasciare l’arte, la filosofia, il teatro, il diritto e l’economia.

Il merito di aver dirottato in Valtellina e, in particolare nella Magnifica Terra – ove stazionerà dal 5 al 7 Luglio - la “carovana” del prestigioso happening, va a Paola Romerio Bonazzi, infaticabile oltre che vulcanica presidente del “Rotary Club Bormio Contea” (tra i main sponsor della “Milanesiana”), valente collaboratrice di Elisabetta Sgarbi e anima del felice incontro culturale.

L’istituto di piazza Garibaldi da alcuni anni rientra nel novero degli sponsor che collaborano alla "tappa" bormina dell’evento. Già nel 2019 ospitò, sempre nei locali di via Roma, una personale dell’artista Wainer Vaccari (1949) mentre lo scorso anno fu la volta di Luca Crocicchi (1958). Entrambi gli eventi vennero presentati all’aperto da Vittorio Sgarbi.

Si deve all’intuito del celebre critico d’arte la scoperta dell’artista Mantovani, dallo stesso definito «…il pittore italiano di più originali invenzioni e di più impeccabile mestiere». Il pittore emigrò nel 1964 in Germania per entrare in una fabbrica come operaio e lì rimase fino al 1979. Nel frattempo, il clima culturale della capitale tedesca gli fece riscoprire la mai sopita attitudine al disegno che lo aveva catturato già in giovane età. In Germania frequenta le scuole serali di pittura, e grazie a Vittorio Sgarbi riesce a effettuare la sua prima importante rassegna.

Come ha ben evidenziato Laura Gavioli, nell’espressione artistica di Mantovani si assiste a una continua evoluzione: prima surrealista, poi allegorica, poi popolare e primitiva, e infine onirica. Una pittura che nasce anche in stretto rapporto col paesaggio d’infanzia, composto da argini, ponti, barche, binari di treni immersi nella pianura. Protagonista, è il mito del Po, «con i suoi percorsi ad ampie volute e le sue misteriose isole nel mezzo». Una sorta di paesaggio mentale che rasserena l’animo dell’artista mentre il suo “realismo onirico” si avvicina, a volte, a tratti spiccatamente magrittiani.

A questo originale artista proprio a Bormio verrà consegnato il “Premio Rosa d’Oro della Milanesiana per l’arte”. Saranno presenti, nell’occasione, oltre ad Adelchi Riccardo Mantovani, Elisabetta e Vittorio Sgarbi, Mario Alberto Pedranzini, consigliere delegato e direttore generale della Bps e Paola Romerio Bonazzi.

La mostra è visitabile solo previo appuntamento, nel rispetto dei requisiti di sicurezza derivanti dall’emergenza sanitaria Covid 19 e negli abituali orari di apertura della filiale (da lunedì a venerdì 14,00-18,15; sabato 9,00-12,15; 14,00-18,15). L’esposizione rimarrà poi allestita sino al 5 settembre 2021. Per informazioni: eventi@popso.it. (Mi.Ba.)