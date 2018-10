“Breast Day”, Palazzo Pirelli illuminato

Stasera, mercoledì 31 Ottobre il Pirellone si accende con la scritta “Breast Day” a conclusione del mese di sensibilizzazione per la lotta al cancro al seno

«Nel corso di questi anni - prosegue la Vice Presidente- Regione Lombardia ha fatto moltissimo in questo ambito mettendo in campo una serie di strumenti con lo scopo di prendersi cura a 360 gradi del paziente. Anche in questa occasione voglio ricordare l’ampliamento della fascia di screening per il tumore al seno anche alle donne tra 45 e 49 anni e tra 70 e 74 anni, l’ esenzione per le richieste di prestazioni per la diagnosi precoce e prevenzione del tumore della mammella e/o ovaio in pazienti con riscontro di rischio eredo-familiare, l’istituzione delle Breast Unit per un approccio multidisciplinare alla malattia e un contributo di 150 euro per l’acquisto di una parrucca ai pazienti sottoposti a terapia oncologica».