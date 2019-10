Brescia botte alla moglie

I poliziotti della squadra mobile di Brescia arrestano un 46enne cittadino sudanese accusato di maltrattamenti e lesioni ai danni della moglie

I poliziotti della squadra mobile di Brescia arrestano un 46enne cittadino sudanese accusato di maltrattamenti e lesioni ai danni della moglie. La donna ha trovato il coraggio di rivolgersi alla Polizia per mettere fine ai maltrattamenti subiti e per tutelare i tre figli. Purtroppo nel bresciano sono numerosi gli episodi simili, commenta così, l’assessore alla sicurezza, immigrazione e polizia locale di Regione Lombardia, Riccardo De Corato, alla notizia dell’arresto a Brescia di un telepredicatore islamico, riferimento di una comunità musulmana locale, che per anni ha usato violenza nei confronti della moglie.

«Il nome di Hina Saleem- continua l’assessore-, la ragazza pakistana uccisa dai parenti l’11 Agosto 2006 come punizione per non volersi adeguare agli usi tradizionali della cultura d’origine, è un nome che ricordiamo tutti. Accanto al suo c’è anche quello di Sana Cheema, la 25 enne, sempre pakistana, sgozzata ad aprile 2018 nella terra d’origine dal padre e dal fratello perché si era innamorata di un ragazzo italiano ed aveva intenzione di sposarlo. Oltre a loro, che hanno pagato a caro prezzo l’integrazione, ci sono numerose ragazze e donne, figlie e mogli, che negli anni hanno subito violenza dai familiari o dal marito. Il 16 Aprile 2011 una studentessa di soli 19 anni era stata segregata in casa dai genitori che le avevano organizzato un matrimonio combinato in Pakistan. Il 29 settembre 2012 un’altra 19enne pakistana, dopo aver rifiutato un matrimonio combinato, era stata sequestrata in casa e violentata dal cugino come punizione. Il 21 Novembre 2015 un indiano ha cosparso di benzina la moglie 26enne e le ha dato fuoco perché si era troppo “occidentalizzata”. Il 19 Agosto 2016 un altro indiano è stato arrestato per le violenze che da sei anni faceva subire alla giovane moglie. Il 13 Luglio 2018 una 18enne pakistana si è rivolta alla Polizia dopo anni di maltrattamenti, minacce e imposizioni, compresa quella di un matrimonio combinato. Infine, il 19 Settembre 2019 sono stati arrestati i genitori ed il fratello di una ragazza che veniva minacciata di fare “la stessa fine si Sana” se non avesse accettato il matrimonio».

«Sono episodi tristi, questi, che fanno capire come ancora la concezione della donna, per il mondo islamico, sia di un oggetto di proprietà dell’uomo. Persone che ragionano con la mentalità della sharia islamica, è evidente, non possono integrarsi nella nostra società democratica. Le donne non appartengono a nessuno», conclude De Corato