Bronzo e argento per i fondisti italiani a Falcade

Ielitro e Isonni sono argento e bronzo agli italiani sprint aspiranti di Falcade. Poli è argento fra gli junior

Inizia nei migliori dei modi la due giorni tricolore di sci nordico di Falcade per i fondisti lombardi. Nella tappa odierna: una sprint in tecnica classica, valida anche come prova senior del circuito di Coppa Italia, arrivano complessivamente quattro medaglie: una d'oro, due d'argento e un bronzo per i colori del fondo della Lombardia.

Nella prova tricolore della categoria aspiranti femminile si impone la valdostana di Gressoney Nadine Laurent che si è messa alle spalle le lombarde: Martina Ielitro, Polisportiva Leprese, e Lucia Isonni, sci club Schilpario, rispettivamente seconda a terza. Quarta piazza per la valtellinese Francesca Cola, quinta posizione per la friulana Aurora Morassi e sesto posto finale per la veneta Roberta Cenci.

Out nelle semifinali la livignasca Veronica Silvestri. In campo maschile prima e seconda piazza per due atleti del Gruppo Sportivo FIamme Gialle. Si impone Elia Barp davanti al compagno di squadra Andrea Gartner. Al terzo posto il piemontese dello sci club Alpi Marittime Martino Carollo. Quarta posizione per il lombardo della Polisportiva Valmalenco Lorenzo Moizi.

Quinta posizione per il veneto dello sci club Asiago Stefano Carli e sesta piazza per Giacomo Schivo dello sci club Gallio. Nella prova junior maschile arriva la medaglia d'argento per Fabrizio Poli dello sci club Schilpario nella gara vinta dal finanziere Andrea Ciocchetti. Completa il podio Matteo Ferrari delle Fiamme Oro di Moena.

Il valtellinese Michele Gasperi, che difende i colori del Centro Sportivo dell'Esercito, centra la quarta piazza. Giovanni Ticcò, Fiamme Oro Moena, è quinto mentre il finanziere Pietro Pomari termia al sesto posto. Out nelle semifinali il bergamasco dello sci club 13 Clusone Davide Mazzocchi ed il vigezzino Enrico Galbiati. In campo femminile si laurea nuova campionessa italiana di questa specialità la finanziera Nicole Monsorno.

Al secondo posto sale Emile Jeantet del Centro Sportivo dell'Esercito e terza posizione per la carabiniera Martina Di Centa. La lombarda di Schilpario, Valentina Maj che ha gareggiato difendendo i colori dei Carabinieri centra la quarta posizione. Quinto posto per Federica Cassol dell'Esercito e sesto posto per la veneta Giulia Facen. Out nella semifinale la bergamasca dello sci club UBI Bnca Goggi Giulia Cozzi. Veniamo così ai risultati della prova senior maschile e femminile valida come tappa del circuito di Coppa Italia.

Al primo posto sale il lombardo cresciuto, sportivamente parlando fra le fila della Polisportiva Leprese, Mattia Armellini che ha difeso i colori delle Fiamme Oro di Moena. Al secondo posto Stefan Zelger dell'Esercito e terza posizione per Davide Facchini delle Fiamme Oro di Moena. Al quarto e quinto posto due atleti del Centro Sportivo dell'Esercito: Giacomo Gabrielli, quarto, e Daniele Serra quinto.

Completa la classifica della finale di questa prova il carabiniere Stefano Della GIacoma. Out in semifinale invece i bergamaschi dello sci club Under Up Bergamo: Nicola Castelli e Pietro Magli. Sempre per quanto riguarda i colori del fondo lombardo esce in semifinale anche il valtellinese dei Carabinieri Marco Bertolina.

Al femminile successo per la finanziera Caterina Ganz. Al secondo posto Anna Commarella delle Fiamme Oro di Moena e terza piazza per la carabiniera Chiara De Zolt Ponte. Quarto posto per la valtellinese dell'Esercito Alice Canclini. Quinta posizione per Rebecca Bergagnini del Centro Sportivo dei Carabinieri e sesta piazza per la bergamasca dello sci club Under Up Bergamo Micheal Patscheider. Fuori in semifinale, invece, la lecchese del Centro Sportivo dell'Esercito Laura Colombo.

Domani, domenica 23 Febbraio, sempre a Falcade, seconda giornata di competizioni. Start alle 9.30, per le prove individuali, sempre in tecnica classica, che saranno valide per la Coppa Italia Rode e il Campionato Italiano Under 20 (Juniores) e Under 18 (Aspiranti), oltre che per la Coppa Italia Gamma Seniores e il Campionato Italiano Under 23.