Bronzo per Glauco Antonioli nella libera maschile

Nella discesa libera che ha chiuso i Campionati Italiani Aspiranti di San Martino di Castrozza Glauco Antonioli (SC Bormio) è medaglia di bronzo. Ottimo quinto posto nella libera femminile per la compagna di Club Martina Lazzeri, già medaglia di bronzo in combinata.

Nella discesa libera che ha chiuso i Campionati Italiani Aspiranti di San Martino di Castrozza Glauco Antonioli (SC Bormio) è medaglia di bronzo. Ottimo quinto posto nella libera femminile per la compagna di Club Martina Lazzeri, già medaglia di bronzo in combinata.

Le Alpi Centrali salgono sul terzo gradino del podio nella classifica dei Comitati. Pietro Motterlini (Ski Racing Camp) si aggiudica la classifica finale del GPI Aspiranti

Nella discesa maschile vinta da Gregorio Bernardi (SC Sestriere) in 1’05”81, secondo si è classificato Felix Braun (ASV Tscherms) staccato di 43 centesimi dal vincitore. Terzo Glauco Antonioli, primo 2005, che, partendo con il 15 e su una neve che si stava scaldando molto, ha fatto una bellissima gara fermando il cronometro a 1’06”29 a soli cinque centesimi dalla medaglia d’argento.

Tra i primi 10 anche Matteo Rossi (Reit Ski Bormio) giunto nono con il tempo di 1’06”98. Al dodicesimo posto in 1’07”14 si è classificato Lorenzo Magoni (SC Radici) e quattrodicesimo Lorenzo Sambrizzi (SC Bormio) 1’07”21.

Tra le ragazze è ancora Martina Lazzeri (SC Bormio) a essere la più veloce delle Alpi Centrali centrando, come l’altro ieri in superG, il quinto posto. Ludovica Veronica Druetto (SC Sestriere), dopo aver vinto l’oro in superG, si conferma la regina delle discipline veloci aggiudicandosi anche la discesa libera con il tempo di 1’06”52 . Al secondo posto staccata di 6 centesimi la compagna di squadra Matilde Lorenzi, mentre medaglia di bronzo è stata Sara Thaler (SC Gardena) in 1’06”70. Nelle quindici si sono classificate: Elisabetta Provenzi (SC Radici) undicesima, Sofia Amigoni (SC Radici) tredicesima e Sofia Parravicini (SC Lecco) quindicesima.

Al termine di questi italiani Aspiranti le Alpi Centrali portano a casa 6 medaglie e salgono sul terzo gradino del podio della classifica per Comitati con 1333 punti, dietro al Veneto 1342 e al Comitato Alpi Occidentali che ha vinto la classifica con 1676 punti.

Con gli ottimi risultati delle gare di San Martino (primo posto in gigante e secondo in slalom), Pietro Motterlini (Ski Racing Camp) vince la classifica finale generale del Gran Prix Italia Aspiranti, grazie soprattutto alla regolarità dimostrata per tutta la stagione. Alle sue spalle si sono classificati il piemontese Fabio Allasina e il veneto Filippo Sambugaro.

MEDAGLIERE CAMPIONATI ITALIANI ASPIRANTI

1. Alpi Occidentali 10 (5 oro, 4 argento, 1 bronzo)

2. Veneto 6 (2 oro, 2 argento, 2 bronzo)

3. Alpi Centrali 6 (1 oro, 2 argento, 3 bronzo)

4. Lazio_Sardegna 1 (1 oro)

5. Alto Adige 3 (2 argento, 1 bronzo)

6. Asiva 2 (1 argento, 1 bronzo)

7. Abruzzese 2 (2 bronzo)