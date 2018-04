Buone nuove per il Consorzio turistico Valtellina di Morbegno

Le misure del bando di Regione Lombardia dedicato agli uffici turistici la sede in piazza Bossi vedrà alcuni interventi migliorativi.

Novità in arrivo per il Consorzio Turistico Valtellina di Morbegno, grazie al bando regionale sugli Info Point, a cui ha partecipato l'ente morbegnese.

«Grazie al lavoro del consiglio di amministrazione che ci ha preceduto potremo beneficiare di alcune misure sul bando di Regione Lombardia dedicato agli uffici turistici. In particolare la sede in piazza Bossi vedrà alcuni interventi migliorativi. A partire da spazi più accoglienti sui due piani degli uffici, nuovi pannelli informativi e facciate rimesse a nuovo. Inoltre il personale verrà arricchito di un'unità. Tutto questo si collega e si inserisce nel progetto che il nuovo CdA vuole perseguire sul territorio, con una rinnovata collaborazione e collegamento con Valgerola e Val Masino, anch'essi Info Point regionali, ma per ovvie ragioni legati più alla stagionalità.Vogliamo tornare al centro del mandamento turistico, e diventare, prima possibile, nuovo punto di riferimento, anche a livello operativo, per Valgerola, Val Masino, Valtartano, Valli del Bitto, Costiera dei Cech, fondovalle e Morbegno. Le misure del bando ci possono aiutare in questo senso» conclude il presidente Luca Della Sale.