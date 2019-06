Business con la Russia segnali di ripresa

Prime Milano, Siracusa, Pavia, Roma, Messina e Ancona. Si importa gas e si esporta manifatturiero

Milano è protagonista nelle relazioni economiche tra Italia e Russia. L’import export con la Russia vale 1.7 miliardi per Milano, 4.3 miliardi per la Lombardia e 21.4 miliardi per l’Italia. Lo dicono i dati elaborati al 2018 dalla Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi e da Promos Italia, l’agenzia nazionale per l’internazionalizzazione del sistema camerale.

Si importa soprattutto gas, un settore in forte crescita e si esportano prodotti manifatturieri. Al primo posto Milano con 1,7 miliardi di scambi nel 2018, seguita da Siracusa con 1,4 miliardi, Pavia con 1,1 miliardi, Roma con 1 miliardo, Messina con 589 milioni, Ancona con 516 milioni, Verona con 461 milioni. Tra le prime anche Bologna, Vicenza, Cagliari, Brescia, Treviso, Udine, Reggio Emilia, Venezia, Varese.

Vendere online sui marketplace nel mondo - Focus Russia e incontri b2b, giovedì 13 giugno dalle 10 alle 13. Promos Italia, l’agenzia nazionale per l’internazionalizzazione del sistema camerale, in collaborazione con la Camera di Commercio di Milano Monza Brianza e Lodi, nell'ambito del progetto PID, organizza un incontro gratuito di presentazione dei principali marketplace per vendere online all'estero. E' previsto un focus sulle strategie e gli strumenti per vendere online in Russia. Il prossimo 13 giugno presso Palazzo Giureconsulti, Sala Donzelli, Piazza Mercanti 2, dalle ore 10.00 alle ore 13.00.

Nel corso del seminario verrà effettuata un’analisi dei marketplace internazionali e dei players di riferimento, con una prima presentazione dei numeri e delle potenzialità di questo mercato sempre più in crescita. Verrà, inoltre effettuato un approfondimento sulle opportunità offerte dai marketplace come Amazon, Alibaba (Tmall, Aliexpress), Zalando e moltissimi altri in tutto il mondo. Ulteriore focus verrà realizzato sulle strategie e gli strumenti per promuovere e vendere online il Made in Italy in Russia. Nel pomeriggio, per le aziende sono previsti incontri b2b per approfondire la conoscenza delle opportunità digitali per il mercato russo.