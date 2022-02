Cai Bormio riparte con determinazione

Nuove idee e appuntamenti per i soci non appena la situazione pandemica lo consentirà

Importante appuntamento che vedrà la nostra sezione impegnata (a livello logistico – organizzativo, nelle giornate del 27, 28 e 29 maggio 2022) a fianco delle altre sezioni dell’Alta Valle, ma soprattutto del C.A.I. - Sezione Valtellinese di Sondrio.

Si svolgerà, infatti, a Bormio (presso il Pentagono) l’Assemblea Nazionale dei Delegati (per eleggere il nuovo direttivo - e il nuovo presidente - che rimarrà in carica per tre anni); il più importante appuntamento istituzionale del Club Alpino Italiano al quale sono invitati a partecipare i sodalizi di tutt’Italia (normalmente le presenze - legate all’evento - sono di circa 700-800 persone).

Perciò, a fine maggio 2022, nella Magnifica Terra di Bormio, affluiranno circa 400 delegati per l’assemblea elettiva nazionale, ma soprattutto sarà un “momento”, per festeggiare i 150 anni di fondazione (1872 – 2022: esattamente il 18 agosto per quella valtellinese) della sezione C.A.I. di Sondrio e anche della sezione Maiella - Chieti (Abruzzo).

A tale proposito, da ricordare il patto - gemellaggio tra le due sezioni sopra ricordate e sottoscritto nel 1988 proprio in quel di Chieti, alla presenza di Francesco Cossiga allora Presidente della Repubblica. Da ricordare, inoltre, che venerdì 27 maggio 2022 (alla sera) ci sarà uno spettacolo canoro dedicato, per l’appunto, al gemellaggio stesso con l’esibizione del coro C.A.I. di Sondrio (diretto dal bravo e preparato maestro Michele Franzina).

Sempre al Pentagono, oltre all’esibizione canora, verrà allestito anche un evento collaterale che prevede due mostre fotografiche, ovvero quella su Alfredo Corti (esposizione del suo archivio fotografico) e quella su Carlo Donegani riguardante la strada dello Stelvio; ci saranno, infine, altre iniziative culturali, sempre legate al mondo della montagna.

Non da ultimo perché meno importante, ricordiamo che (tra poco) - in primavera – riaprirà, per la stagione sci – alpinistica ed escursionistica, il rifugio Federico in Val Dosdé, con la famiglia Greco pronta ad accogliervi con la consueta ospitalità/disponibilità e con la struttura rinnovata grazie ai lavori recentemente realizzati.

Per il momento non ci rimane che invitarvi (numerosi) a preparare gli sci (e le pelli), ma soprattutto a rinnovare il tesseramento al C.A.I. - sezione di Bormio che quest’anno riserva un’interessante novità: con l’aggiunta di soli 12,50euro sarà possibile, infatti, ottenere l’assicurazione R.C.T. che copre anche l’attività dello sci (alpino) in pista(obbligatoria da questa stagione invernale 2021/2022).