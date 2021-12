Calendesercito il 25° presentato a Milano

Il tema della presentazione le competenze dell’Esercito per la sicurezza del cittadino

Raccontare come l’Esercito sia sempre pronto ad intervenire in caso di necessità al supporto del Paese, grazie alle straordinarie capacità sviluppate non solo durante le intense attività addestrative ma anche in occasione dei molteplici impieghi operativi in ambito internazionale.

E’ questo il tema principale trattato ieri, venerdì 10 Dicembre, nel salone “Umberto I” di Palazzo Cusani, dove il Comando Militare Esercito Lombardia ha organizzato il primo di quattro incontri che porteranno il significato della 25^ edizione del “Calendesercito” in quattro province della Lombardia.

La prima tappa si è svolta a Milano alla presenza del Generale di Brigata Afonso Miro, che ha fatto gli onori di casa, e di un prestigioso ospite come Toni Capuozzo, che da anni è testimone di gran parte delle operazioni in ambito internazionale delle nostre Forze Armate.

L’incontro, moderato dalla giornalista RAI Sabrina Gandolfi, è stato inoltre impreziosito delle testimonianze portate dal Dott. Alberto Bruno, responsabile di Protezione Civile della Regione Lombardia che ha ricordato le numerose occasioni in cui l’Esercito è intervenuto a fronteggiare complesse fasi emergenziali fianco a fianco con gli uomini e le donne della Protezione Civile, e dallo stesso Toni Capuozzo, che ha voluto inoltre sottolineare la particolare intensità delle immagini che accompagnano i 12 mesi dell’anno 2022 e dei disegni

che ne impreziosiscono ulteriormente l’impatto emotivo.

Il Comandante del CME Lombardia, Generale Miro, ha poi voluto rimarcare il senso di un calendario che vuole sottolineare il significato di un Esercito che aiuta a ricostruire, un Esercito fatto di soldati addestrati a fronteggiare ogni tipo di situazione non soltanto con estrema professionalità, ma anche con passione e umanità. Caratteristiche che contribuiscono a costruire e consolidare le basi per la sicurezza del Paese.

Tra gli ospiti dell'evento la Dott.ssa Germana Tappero Merlo, analista di politica e sicurezza internazionale: "Esercito come servizio al cittadino, ogni giorno, con professionalità, sempre e senza riserve, nel nostro Paese, fra pandemia e disastri naturali, ma anche oltre i suoi confini. Davvero un bellissimo calendario capace di esaltare questi valori".

Il calendario, presentato con un format inedito rispetto alle precedenti edizioni, contribuirà a sostenere l’Opera Nazionale di Assistenza per gli Orfani ed i Militari di Carriera dell’Esercito (O.N.A.O.M.C.E.) alla quale sarà devoluta una quota del ricavato delle vendite. L’Opera Nazionale assiste, attualmente, circa 500 orfani di Ufficiali, Sottufficiali, Graduati nonché dei militari di truppa, a ciascuno dei quali eroga sussidi annuali per la formazione scolastica e per particolari necessità di carattere economico-familiare.