Campionati Mondiali di rafting a Sondrio

La rassegna internazionale si svolgerà dal 26 giugno al 2 luglio con 350 atleti di 30 nazioni già iscritti

L'appuntamento è fissato per il 26 giugno prossimo e per allora sarà tutto pronto: il campo slalom sull'Adda e il villaggio che al Parco Bartesaghi accoglierà gli atleti. I Campionati mondiali di rafting aprono ai grandi eventi sportivi che Sondrio e la Valtellina ospiteranno nei prossimi anni.

L'Amministrazione comunale ha investito 200 mila euro per realizzare il percorso lungo il fiume che affronteranno gli atleti durante le gare: il progetto, già approvato, è prossimo all'appalto e i lavori inizieranno in tempi brevi per concludersi in circa due mesi. L'assessore all'Urbanistica, alla Viabilità e all'Ambiente Carlo Mazza evidenzia l'importanza dell'evento per la città in chiave turistica: «Ci siamo candidati per i Mondiali di rafting e siamo soddisfatti di poterli organizzare nell'ottica della valorizzazione del fiume e del Parco Bartesaghi che riteniamo abbiano grandi potenzialità.

Con i Mondiali ci auguriamo di dare il via a una stagione di promozione vera del turismo attraverso lo sport per la Sondrio che intendiamo costruire: in questa area non manca nulla e attraverso il rafting avremo l'opportunità di farla conoscere in tutto il mondo». Il centro città ospiterà la cerimonia di inaugurazione con la sfilata degli atleti, sono 350 gli iscritti, provenienti da 30 nazioni, e per l'occasione il Mallero sarà illuminato.

L'evento rafforza la coesione con il territorio circostante che si è concretizzata l'anno scorso con la Coppa del mondo di sci alpinismo, organizzata con il Comune di Albosaggia e la Valmalenco, che ha aperto la strada per ottenere il riconoscimento di Comunità europea dello sport per il 2024. «Per nostra precisa volontà abbiamo puntato sulle collaborazioni virtuose con il mandamento e il resto della provincia - sottolinea il sindaco Marco Scaramellini - convinti che la sinergia tra enti consenta di conseguire obiettivi che da soli ci sarebbero preclusi.

I Campionati mondiali di rafting sono un evento sovracomunale, condiviso con la Provincia e la Comunità Montana di Sondrio, un'opportunità da cogliere per Sondrio e l'intero comprensorio».

L'intervento in alveo, autorizzato dalla Regione Lombardia e dal Comune di Albosaggia, e condiviso con l'Unione Pesca Sportiva della provincia di Sondrio, prevede una serie di opere finalizzate alla creazione di un’area nell’alveo del fiume Adda idonea a ospitare un campo gara per competizioni di rafting. Le opere consistono in isole e pennelli realizzati in massi ciclopici a secco, disposti secondo uno schema per a creare zone di calma alternate a rapide. Nello specifico, si tratta di sei pennelli deviatori sulla sponda sinistra dell’Adda e altrettanti sulla sponda destra, oltre a tre isolotti al centro all’alveo.

Le opere saranno realizzate con grossi massi a secco, senza il ricorso a cementazioni, quindi esclusivamente con materiali caratteristici dell'area fluviale, e risulteranno quindi poco visibili, coerenti con il contesto per l’utilizzo di materiali locali e con caratteristiche cromatiche simili. Emergeranno dal fondo dell'alveo per circa un metro e mezzo e saranno sommersi con portate significative, percepibili solo in regime di magra.

La collaborazione avviata con Indomita River di Benedetto Del Zoppo, presidente della Federazione italiana rafting, ha consentito di presentare la candidatura di Sondrio e di ospitare in Valtellina una rassegna internazionale nove anni dopo i Mondiali di Piateda. Per Del Zoppo il Parco Bartesaghi rappresenta il luogo ideale per la manifestazione offrendo agli spettatori la comodità di assistere alle gare ammirando il paesaggio circostante che offre scorci di interesse. Sarà la Protezione civile ad allestire il viaggio per garantire vitto e alloggio agli atleti che potranno vivere intensamente i Mondiali senza doversi spostare.