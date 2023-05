Campionato atletica su pista Csi Lombardia la prima prova a Como

Per la provincia di Sondrio presenti il CO Piateda Pneumatici Valtellina Oilservice, GP Talamona e GS CSI Morbegno.

Sulla storica pista di Camerlata a Como, domenica 7 giugno, sono stati ben 1290 gli atleti/gara che si sono sfidati lungo tutto il corso della giornata per la prima prova del Campionato regionale su pista organizzata dal CSI Como con il supporto di tanti giudici di gara e volontari.

Applausi e incitamenti per tutti, in particolare i cuccioli che sono stati premiati uno a uno dal presidente del CSI Lombardia Paolo Fasani al termine delle prove dei 200 metri, salto in lungo per i maschi e vortex per le femmine.

In evidenza Alessandro Barlascini (GS CSI Morbegno) 3° nei 600 metri categoria ragazzi che ha messo a referto il tempo di 1’46”28 ed ha chiuso al 15° nel salto in lungo con la misura di 3,83 metri. Stesse gare per i compagni di squadra Ben Bordoli 11° nei 600 in 1’56”94 e 19° nel lungo con 3,78 metri, Emanuele Nava 13° nei 600 metri in 1’59”47 e 18° nel salto lungo con un balzo di 3,79 metri. Medaglia d’argento negli 800 metri allievi per Yassine Jamal Idrissi (GS CSI Morbegno) con il crono di 2’10”49 seguito dal compagno di squadra Andrea De Rosa al 4° posto in 2’16”70.

Sempre per i diavoli rossi da citare la vittoria di Cristina Speziale nei 1500 metri categoria amatori B. Applausi per i portacolori del GP Talamona: 4a Alessia Luzzi negli 80 metri cadette con il crono di 11”13 e 10° Simone Spinetti nei 600 metri esordienti in 2’07”14.

Il CO Piateda Pneumatici Valtellina Oilservice ha schierato le cadette Emma Ruffoni e Anna Bondio nella gara degli 80 metri: la prima ha conquistato il 21° posto in 12”07, la seconda il 27° posto in 12”28. Sulla stessa distanza il compagno di squadra Davide Esposito ha corso in 12”20, crono che gli è valso il 33° posto nei cadetti. Doppio impegno per Nicolò Esposito (CO Piateda) che nel salto triplo ha conquistato un buon 5° posto con la misura di 11,34 metri e nei 200 metri ha chiuso 10° mettendo a referto il tempo di 26”71.

Le prossime prove sono in programma il 21 maggio a Lodi e l’11 giugno a Ravello di Parabiago (MI).