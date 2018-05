Canoa e Kayak si ritrovano a Piateda

il Campionato Italiano di Canoa e Kayak FICK svoltosi dal 4 al 6 Maggio sulle acque di Piateda.

Ottimo il bilancio del Comitato Organizzatore, guidato da Addavì ASD e Polisportiva Albosaggia AddAdventure e sostenuto da enti locali e associazioni del territorio.

Lo sforzo di organizzare anche una gara classica di tre chilometri - oltre alla tradizionale Sprint di 400 metri sulla rapida di Boffetto - ha regalato al campione di casa Giorgio Dell'Agostino la gioia di aggiudicarsi sabato 5 Maggio, la vittoria proprio sulla sua distanza prediletta battendo l'amico e antagonista Mattia Quintarelli. Scenario inverso - sempre nella canadese monoposto - sulla gara corta di domenica nella quale il canoista veneto ha soffiato per pochi millesimi di secondo il titolo all'azzurro valtellinese giunto secondo.

Una singolar tenzone culminata nella conquista - insieme - del titolo di Campioni d’Italia per la categoria C2. Con loro, protagonisti della grande kermesse sportiva - svoltasi nel migliore dei modi grazie alla perfetta portata idrica garantita da A2A, Edison ed Enel - gli atleti di punta di tutte le squadre d'Italia, sia nelle categorie C1 e C2, sia nel Kayak dove a dominare è stato l'inossidabile friulano Davide Maccagnan. Prove di elevato livello tecnico che hanno consentito una dura ma efficace selezione in vista degli imminenti impegni con i Mondiali .

Il bilancio è sicuramente positivo per Addavì e Polisportiva Albosaggia - AddAdventure, società promotrici dell’evento tricolore. L’evento - apertosi ufficialmente venerdì 4 Maggio, presso la Mediateca di Piateda alla presenza di autorità e partner - ha saputo accontentare tutti, lasciando spazio, accanto all’agonismo, anche ad altre occasioni per vivere il territorio e lo sport: dai libri di Popi Miotti e Sara Pusterla all’esibizione dei ragazzi della sezione musicale della Scuola di Ponte in valtellina; dall’open day di tai chi alla serata al Punto Verde con la Banda di Albosaggia e la cena tipica aperta a tutti.