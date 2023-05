Campionato italiano di corsa in montagna a Limana nel bellunese

Nella prima prova del Campionato italiano assoluto di corsa in montagna a Limana (Belluno) il dominatore della gara maschile è Cesare Maestri.

Nella prima prova del Campionato italiano assoluto di corsa in montagna a Limana (Belluno) il dominatore della gara maschile è Cesare Maestri. Tra gli uomini il trentino dell’Atletica Valli Bergamasche Leffe, campione europeo e vincitore degli ultimi quattro titoli tricolori, si impone con il tempo di 59:24 al termine dei 14,3 km di salita e discesa articolati su tre giri davanti al compagno di squadra Xavier Chevrier (59:43).

Al terzo posto la sorpresa di giornata Luciano Rota (La Recastello Radici Group, 59:59), proveniente dalla mountain bike praticata fino all’anno scorso con qualche presenza in Coppa del Mondo, che precede il bellunese Isacco Costa (La Recastello Radici Group, 1h00:10). “Mi sono divertito molto - commenta Maestri - e riprendere la salita ogni giro dopo la lunga discesa è stato impegnativo. Sono contento perché vengo da un inverno difficile nel quale sono rimasto fermo per parecchio tempo, è stato un bel test che è andato meglio delle aspettative. La condizione c’è, ora l’obiettivo è tenere in alto i colori azzurri ai Mondiali di giugno a Innsbruck”.

Gara tirata fino all’ultimo tra le donne. Nella piazza di Valmorel a tagliare per prima il traguardo è Vivien Bonzi (La Recastello Radici Group, 1h10:30) che conferma il suo bel momento dopo il successo di pochi giorni fa nel chilometro verticale di Fenis, in Valle d’Aosta.

Sulla lunga discesa da Malga Pianezze la 21enne bergamasca riesce a staccare Elisa Sortini (Atl. Alta Valtellina, 1h10:41) e la campionessa italiana Francesca Ghelfi (Pod. Valle Varaita, 1h11:16), quarta Alice Gaggi (La Recastello Radici Group, 1h11:46). “Una gara bellissima - esclama la vincitrice Bonzi - e sono soddisfatta per come l’ho gestita. Nei primi due giri sono rimasta dietro e nel terzo giro sono passata in testa per restarci fino alla fine”.

In campo giovanile sui 5,5 km trionfa nella gara under 20 l’atleta di casa Lucia Arnoldo (Atl. Dolomiti Belluno, 25:16) con ampio vantaggio nei confronti delle altoatesine Emily Vucemillo (26:43) e Anna Hofer (26:47), entrambe dello Sportclub Merano. Al maschile nella manifestazione organizzata dalla BellunoAtletica M.G.B il burundese Therence Bizoza (Atl. Saluzzo, 21:30) si lascia alle spalle il trentino Mauro Dallapiccola (Atl. Valle di Cembra, 22:32) e Nicola Morosini (Us Rogno, 22:41). (Fonte: www.fidal.it)

Pattuglia della provincia di Sondrio un po' sparuta rispetto agli anni precedenti, ma comunque capace di cogliere risultati importanti.

Oltre ai piazzamenti da top five delle azzurre Elisa Sortini e Alice Gaggi, a livello femminile da citare il 12° posto di Gaia Bertolini (Atl. Alta Valtellina), il 17° della malenca Katia Nana (La Recastello Radici Group), il 19° di Elisa Compagnoni (Atl. Alta Valtellina), il 25° Sveva Della Pedrina (GP Valchiavenna), il 47° di Giorgia Fascendini (GP Santi).

Nella gara mascihle, 12° Luca Cantoni (Atl. Valli Bergamasche), 18° il sondalino Massimiliano Zanaboni (Atl. Valli Bergamasche), 46° il colichese Davide Curioni (US Malonno), 78° Mattia Raimondi (GS CSI Tirano), 91° Luca Fumasoni (Atl. Alta Valtellina).

Negli junior maschili bel 4° posto per Francesco Bongio (GS CSI Morbegno), che precede di 4" Samuel Zanaboni (Atl. Alta Valtellina), 13° Oliviero Curti (GP Valchiavenna), 20° Giacomo Ciaponi (GP Talamona), 21° Imerio De Stefani (GP Valchiavenna), 28° Matteo Pedranzini (Atl. Alta Valtellina), 34° Raoul Fumelli (GS CSI Morbegno). Nelle juniores femminili 7° posto per Elisa Rovedatti (GS CSI Morbegno).

Ora qualche giorno di attesa e verranno ufficializzate le convocazioni per i Mondiali di Innsbruck in cui sicuramente la Valtellina sarà ancora una volta protagonista.