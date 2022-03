Campionato regionale Csi di corsa campestre

Gruppo sportivo Csi Morbegno secondo tra le società Tirinzoni, Spini, Jamal el Idrissi

Castel Goffredo e il Comitato CSI di Mantova domenica 13 Marzo hanno ospitato la terza e ultima prova del 30° Campionato CSI Lombardia di corsa campestre. Tante emozioni e tanta partecipazione, che rappresentano un bel segnale di ripresa e riscatto.

Dopo Villaguardia, Nuova Olonio e Castelgoffredo, la via per i Campionati nazionali CSI a Fano è tracciata. Le società e le squadre della Lombardia saranno sicuramente protagoniste, a partire da quelle che sono salite sul podio: Team Pasturo, GS CSI Morbegno e CSC Cortenova, oltre ai 20 campioni regionali lombardi: Martina Ragni (Atletica Alto Lario) e Giuseppe Tirinzoni (GP Talamona) negli esordienti, Elisa Burgassi (Lieto Colle ASD) e Iacopo Pessani (Atletica Cassano d’Adda) nei ragazzi/e, Tabatha Spini (GP Talamona) e Yassine Jamal El Idrissi (GS CSI Morbegno) nei cadetti/e, Emma Ventrone (Atletica Leggera Melegnano) e Gabriele Sutti (GS Valgerola) negli allievi/e, Camilla Bordoli (GS CSI Morbegno) e Lorenzo Pepe (CSC Cortenova) negli junior, Alessia Bergamini (CSC Cortenova) e Simone Adamoli (Team Pasturo) nei senior, Sabrina Invernizzi (CSC Cortenova) e Manuel Molteni (GS Villa Guardia) negli amatori A, Cinzia Zugnoni (GS CSI Morbegno) e Dario Rigonelli (GS Virtus Calco) negli amatori B, Maria Teresa Rusconi (Team Pasturo) e Roberto Pedroncelli (GP Santi) nei veterani A, Maria Pia Bonanomi (GS Virtus Calco) e Vincenzo Azzolini (Polisportiva Bellano) nei veterani B.

La contrada Poiano di Mezzo, la struttura dell’associazione Amici miei e la società Atletica e Podismo Castel Goffredo hanno organizzato una bellissima finale regionale targata Centro Sportivo Italiano, con più di 700 atleti che sono stati protagonisti di gare combattute e tirate sul percorso pianeggiante e tutto da spingere.

Nelle cucciole il GP Santi piazza 3 atlete nelle prime quattro: Maria Copes, Zoe Tosarini e Sofia Cerri sono state bravissime, così come il loro coetaneo Romeo Acquistapace che è arrivato secondo. Anche nelle esordienti in evidenza i leoncini di patron Adriano Santi: Alessandra Molinari è quarta.

Negli esordienti maschili Giuseppe Tirinzoni (GP Talamona) fa tripletta di vittorie e alle sue spalle Ben Bordoli (GS CSI Morbegno) è ottimo secondo allo sprint. Nei ragazzi Davide Songini (Ardenno Sportiva) conquista la medaglia di bronzo, mentre nelle cadette Tabatha Spini (GP Talamona) non ha rivali e vince in solitaria. Nei cadetti il podio è tutto valtellinese: Gabriele Sutti fa gara di testa, mentre alle sua spalle Yassine Jamal El Idrissi (GS CSI Morbegno) e Francesco Spinetti (GP Talamona) se la giocano allo sprint e finiscono nell’ordine. Nelle allieve Irene Gusmeroli (GS CSI Morbegno) conquista la medaglia di bronzo, mentre negli allievi Giacomo Ciaponi (GP Talamona) e Gabriele Sutti (GS Valgerola) battagliano spalla e spalla tutta la gara, ma nello sprint finale Ciaponi entra per primo in curva e si porta a casa la vittoria.

Vittoria anche per Camilla Bordoli (GS CSI Morbegno) nelle juniores femminili. Sul gradino più basso del podio sale Chiara Curtoni (GS Valgerola) nelle seniores femminili dove a vincere è sempre Alessia Bergamini (CSC Cortenova), a livello maschile podio 100% Valtellina con Cristian Menghi (GS Valgerola) autore di cavalcata trionfale, mentre Marco Leoni (GS CSI Morbegno) precede di un soffio Giovanni Zugnoni (GP Santi) e Diego Rossi (GS CSI Morbegno) vince la medaglia di legno. Brava Cristina Sutti (GS Valgerola) a conquistare il 2° posto nelle amatori A, mentre per Cinzia Zugnoni (GS CSI Morbegno) è tripletta di vittorie nelle amatori B. Negli amatori A maschili Francesco Della Torre (Ardenno Sportiva) è terzo alle spalle degli imprendibili Manuel Molteni (GS Villa Guardia) e Massimiliano De Bernardi (Atletica Alto Lario).

Negli amatori B Graziano Zugnoni (GP Santi) è secondo, mentre Mauro Manenti (GS CSI Morbegno) finisce ai piedi del podio; nella stessa categoria in rosa terzo posto per Cristina Molgora (GS Valgerola). Roberto Pedroncelli show nei veterani A: per lui vittoria di gara oltre che di categoria davanti ad avversari più giovani. Nei veterani B Salvatore Tarabini (GS CSI Morbegno) è terzo, mentre Fernanda Ioli (GS Valgerola) è quarta.