Campo Carlo Magno tricolori giovani dal sapore valtellinese

Campo Carlo Magno ha ospitato, sabato 30 Marzo, la prova tricolore giovani di staffetta di sci nordico sulla pista Malghette.

Campo Carlo Magno ha ospitato, sabato 30 Marzo, la prova tricolore giovani di staffetta di sci nordico sulla pista Malghette. Una giornata dal sapore “agro dolce” per la formazione femminile del Comitato FISI Alpi Centrali che vede sfumare il podio per soli 3 secondi. La competizione “rosa” ha visto salire sul primo gradino del podio il terzetto di Trentino “A” composto da: Silvia Campione, Maria Boccardi e Nicole Monsorno che si laureano nuove campionesse italiane in questa specialità con il crono di 39’13.7.

Medaglia d’argento per la formazione del Comitato Valle d’Aosta “A” composto da: Beatrice Bastrentaz, Emilie Jeantet e da Federica Cassol, che chiudono con il tempo di 39’44.6 Terza piazza per la squadra “A” del Veneto con Giulia Facen, Giorgia Rigoni e Alessandra De Zolt Ponte che termina con il tempo di 39’47.3 e, come detto in apertura, con soli 3 secondi di vantaggio sulla formazione “A” del Comitato FISI Alpi Centrali composta da: Anna Rossi, Laura Colombo e Valentina Maj che sono quarte in 39’47.3. Nella top ten di questa prova a staffetta entra anche la formazione “B” del Comitato FISI Alpi Centrali composta da: Denise Dedei, Lara Centamori e Francesca Cola che con il crono finale di 40’42.0 raccolgono il settimo posto.

In campo maschile a causa di un malessere del primo frazionista, la formazione “A” del Comitato FISI Alpi Centrali, composta da: Pietro Magli, Michele Gasperi, Fabrizio Poli e Francesco Manzoni, termina all’ottavo posto con il crono di 1:12’24.0. Meglio di loro la formazione “B” del Comitato FISI Alpi Centrali che chiude al settimo posto. Il quartetto di Davide Mazzocchi, Mirco Bonacorsi, Mauro Balmetti e Enrico Galbiati, termina con il tempo di 1:11’59.5. Per la cronaca la competizione tricolore maschile in staffetta ha visto il successo della formazione “A” del Friuli Venezia Giulia di: Andrea Gartner, Luca Del Fabbro, Luca Sclisizzo e Davide Granz che si laureano nuovi campione italiani in 1:08’10.8. Alle loro spalle la squadra di Trentino “A” composta da: Stefano Della Giacoma, Davide Facchini, Riccardo Bernardi e Giovanni Ticcò che hanno accusato un gap di 38 secondi dai neo campioni italiani.

Chiude il podio la formazione “A” del Veneto composta da: Pietro Pomari, Leonardo De Biasi, Lorenzo Masiero ed Elia Barp che centrano la medaglia di bronzo con il crono di 1:09’48.8. Sempre oggi si è svolta anche la competizione tricolore assoluta dove arrivano un argento ed un bronzo dal “sapore” valtellinese. Il terzetto delle Fiamme Oro A composto da Simone Daprà, Anna Commarella e Federico Pellegrino in 50’46.4 si è laureato nuovo campione italiano. Al secondo posto, con un sorriso “griffato” Comitato FISI Alpi Centrali, la formazione A del Centro Sportivo dell’Esercito con il valtellinese Maicol Rastelli, Elisa Brocard e Francesco De Fabiani che centrano l’argento in 50’58.0. Anche la medaglia di bronzo ha un po’ di sapore “valtellinese”. Chiudono con il crono di 51’22.9 il terzetto composto da Stefano Gardener, Virginia De Martin Tropanin e dal valtellinese Mirco Bertolina. (M.C.)

Classifica staffetta