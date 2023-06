Campodolcino: palestra comunale per arrampicata sportiva

Sul piatto vi è una somma di 240 mila Euro. L'amministrazione comunale di Campodolcino intende avvicinare i giovani al mondo dell'arrampicata sportiva.

Sul piatto vi è una somma di 240 mila Euro. L'amministrazione comunale di Campodolcino intende avvicinare i giovani al mondo dell'arrampicata sportiva. E, per realizzare l'obiettivo, si propone di realizzare una nuova struttura all'interno della palestra comunale.

"Ci si propone- spiega il comune - di realizzare una struttura in elevazione cava di forma rettangolare, nonchè le relative pareti d'arrampicata". Il progetto parte da lontano. Uno studio di fattibiltà era infatti stato condotto nel 2017. Certo non si tratta di una parete reale nel cuore di madre natura ma, per i piccoli, può sempre rappresentare un'utile esercitazione per potersi cimentare, un domani, in questa passione. Nata nel 1986 a Bardonecchia, l'arrampicata sportiva ha visto nel corso degli anni moltiplicarsi il numero degli appassionati. Specialmente tra le giovani generazioni.