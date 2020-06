Statale 38, arrestati dai Carabinieri tre sondriesi per droga

Il Nucleo Operativo Radiomobile di Sondrio ha effettuato tre arresti per aver trovato a bordo di un'autovettura sostanze stupefacenti

Sabato 30 Maggio nel primo pomeriggio, una pattuglia di Carabinieri del Norm (Nucleo Operativo Radiomobile) di Sondrio impegnata nel controllo della circolazione stradale durante il fine settimana, sulla strada statale 38 nel Comune di Talamona fermano un’autovettura con a bordo due donne ed un uomo trentenni del sondriese.

Due dei fermati conosciuti dai militari per i loro trascorsi nel mondo delle sostanze stupefacenti. I tre giovani durante il controllo si mostrano insofferenti e, considerati anche i loro trascorsi, vengono accompagnati presso la caserma del Comando Provinciale per un controllo più accurato.

I sospetti dei Carabinieri si rivelano fondati, dopo un’accurata perquisizione del veicolo sono rinvenuti all’interno del baule, ben occultati, 380 grammi di hashish suddivisi in più involucri.

Inoltre la ragazza alla guida è stata trovata in possesso di un grammo di cocaina occultata nella biancheria intima, evidentemente nella vana speranza di superare indenne i controlli dei militari. Trovati, inoltre 1.850 euro in banconote di vario taglio. Dopo le formalità di rito, i tre fermati sono stati dichiarati in arresto e condotti, rispettivamente, presso la casa circondariale di Sondrio il giovane e di Como le due ragazze.