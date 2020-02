Carnevale, sfilate di dolci e show cooking

Iniziative a Milano, Mantova, Sondrio e Cremona

Dalle sfilate dei dolci della tradizione agli show cooking dei cuochi contadini per realizzare in casa chiacchiere e frittelle, fino a laboratori e giochi a tema per i più piccoli. Sono tante le iniziative organizzate dagli agricoltori Coldiretti nei mercati di Campagna Amica della Lombardia in occasione della settimana del carnevale.

Si parte venerdì 21 Febbraio a Sondrio, al mercato di Campagna Amica in piazza Cavour, con una degustazione di dolci tipici dalle ore 10 alle 12. Un’iniziativa che verrà riproposta sabato 22 febbraio, alle ore 10, al mercato agricolo coperto del capoluogo valtellinese in piazzale Bertacchi.

Sabato 22 Febbraio, in occasione dell'apertura della settimana del carnevale ambrosiano, eventi anche al farmers’ market di Porta Romana a Milano, in via Friuli 10/a, dove alle ore 9.30 è in programma la sfilata dei dolci lombardi di carnevale: dalle lattughe bresciane alle chiacchiere milanesi fino alle gale di Bergamo. Accanto a questo, sarà organizzata anche una caccia al tesoro per i più piccoli e degustazioni gratuite per tutti. Sempre sabato 22 febbraio a Mantova, al mercato del Lungorio, esposizione e preparazione in diretta dei dolci del territorio a cura dei cuochi contadini, mentre i consumatori che arriveranno in maschera riceveranno un piccolo omaggio. Nella mattinata di sabato 22 si animeranno anche il mercato agricolo del Vallone a Pavia, il farmers’ market di Induno Olona (Varese) con degustazioni e consigli dei cuochi contadini e il mercato in via San Zeno a Brescia dove, dalle 10.30 alle 12, ci sarà la preparazione in diretta delle tipiche frittelle di carnevale.

Le iniziative continuano poi nella mattinata di martedì 25 Febbraio al mercato degli agricoltori di Cremona, presso il portico del Consorzio Agrario, con il laboratorio delle mascherine dedicato ai bambini e la presenza dei cuochi contadini che proporranno i dolci tipici di questa festa. Domenica 1 marzo chiude la girandola di eventi il mercato di piazza del Kuerc a Bormio con degustazioni a tema.