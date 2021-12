Caro energia, da Lombardia ed Emilia Romagna parte il grido d'allarme

La situazione è drammatica, tanto che molte imprese hanno dovuto o dovranno sospendere la produzione senza possibilità di prevedere quando riaprire

Lunedì 27 dicembre alle ore 15 presso la Fonderia di Torbole (via per Travagliato 18, Torbole Casaglia in provincia di Brescia) si terrà una conferenza stampa per lanciare il grido d’allarme sull’impressionante crescita dei prezzi dell’energia.

All’incontro saranno presenti gli assessori allo Sviluppo Economico di Regione Lombardia, Guido Guidesi, e (in collegamento) di Regione Emilia-Romagna, Vincenzo Colla, oltre a rappresentanti di Assocarta, Assofond, Assovetro, Confindustria ceramica e imprenditori dei settori interessati, provenienti da tutta Italia.

«Siamo stati costretti a organizzare questa conferenza stampa durante le festività natalizie perché la situazione è drammatica, tanto che molte imprese hanno dovuto o dovranno sospendere la produzione senza possibilità di prevedere quando riaprire», dichiarano i promotori dell’iniziativa.

“È ormai da mesi che lanciamo un grido d’allarme per le gravissime conseguenze del caro energia, vorticosamente in aumento, che sta creando pesantissimi problemi alle aziende lombarde e che sta mettendo, conseguentemente, a rischio il sistema paese. È fondamentale che tutto il sistema lombardo sia unito per affrontare questa difficile situazione, come è altrettanto importante che il tavolo dell’energia, richiesto da Matteo Salvini al Governo, venga convocato il prima possibile perché il problema non è più rimandabile”. Lo dichiara l'assessore allo sviluppo economico di Regione Lombardia Guido Guidesi