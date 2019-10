Carta dei formaggi su smartphone e tablet

Presentato a "Forme" accordo regionale tra Regione e associazione cuochi Lombardia

La Regione Lombardia e l’Associazione Unione Cuochi Regione Lombardia hanno presentato, venerdì 18 Ottobre, nell’ambito di Forme 2019, la rassegna internazionale dedicata all’arte casearia, la “Carta dei Formaggi”, un progetto che coinvolgerà i ristoratori con lo scopo di promuovere all’interno delle loro attività un’offerta gastronomica specifica che valorizzi i prodotti caseari del territorio lombardo: una vera e propria carta dei formaggi disponibile on-line che condurrà i clienti in un viaggio tra i sapori delle DOP lombarde con immagini e video.

«La Lombardia vanta 14 formaggi Dop (Denominazione di Origine Protetta) su 50 nazionali. Produciamo il 44% del latte italiano. Siamo la regione regina in ambito caseario a livello mondiale. Vogliamo promuovere le nostre eccellenze anche grazie ai nostri chef, dei veri e propri ambasciatori della cucina lombarda” ha dichiarato Fabio Rolfi, assessore all’Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi della Regione Lombardia. “Nel mercato della ristorazione emerge la necessità di una nuova forma di valorizzazione, culturale e gastronomica, dei formaggi della nostra regione. Per questo ringrazio l’Unione cuochi Regione Lombardia per aver avuto la sensibilità di credere in questo progetto e nei prodotti del nostro territorio. Abbinare la qualità dei prodotti all’innovazione tecnologica sarà una scelta vincente».

GranGusto di Lombardia, questo il nome del progetto, promuove la diffusione fra gli chef di cucina e i ristoratori membri dell’unione cuochi regionale (la più ampia rappresentativa dei professionisti di settore della nostra regione) della presenza nei menu di un carrello o di una degustazione guidata ai formaggi lombardi, dai prodotti a marchio DOP fino ai prodotti di nicchia dei piccoli produttori.

Per supportare i clienti nella conoscenza dei formaggi che saranno proposti in queste degustazioni, l’unione cuochi ha predisposto una piattaforma web che propone contenuti multimediali che possono essere visualizzati, su smartphone e tablet, inquadrando un qr-code inserito nel menu o nella carta delle vivande.

Durante gli assaggi sarà così possibile scoprire le caratteristiche organolettiche, i territori di produzione e le unicità del formaggio che si sta per degustare. Riconoscendo al meglio il prodotto e potendolo così riacquistare per un consumo domestico sempre più attento a tipicità e qualità. L’obiettivo è raggiungere nei prossimi mesi un numero significativo di 500 imprese di settore che aderiranno al progetto.