Cartabia Presidente alla Corte Costituzionale

Nominata per la prima volta alla presidenza della Corte Costituzionale una donna

Marta Cartabia, originaria di San Giorgio su Legnano, è la prima donna presidente della Corte costituzionale, ecco una breve dichiarazione del Presidente di Regione Lombardia “Esprimo grande soddisfazione per l’elezione di Marta Cartabia alla Presidenza della Consulta. È una persona che conosco e che stimo molto, è lombarda e anche ‘parzialmente’ varesina e, per me, è una doppia soddisfazione. Sono molto contento, inoltre, perché è la prima donna alla guida della Corte Costituzionale, un fatto che contribuisce ad abbattere ‘steccati’ che non dovrebbero esistere. Di conseguenza, questa elezione riveste anche un grande valore anche simbolico”.