Cei aree interne incontro il 30 e 31 Agosto

Con esse si designano le zone del Sud e Nord dell'Italia alle prese con i problemi dello spopolamento e del declino. Questioni su cui la Chiesa desidera portare il proprio contributo di riflessione e risoluzione. Se ne parlerà il 30 e 31 agosto al centro "La Pace" di Benevento in un incontro organizzato dalla Conferenza Episcopale Italiana.

"La metropolizzazione progressiva della popolazione italiana sta causando la lenta morte di interi territori- dice l'arcivescovo della diocesi sannita Felice Accrocca - con grave danno per tutto il paese". Si confronteranno sul tema Sicilia, Sardegna, Calabria, Basilicata, Puglia, Campania, Molise, Abruzzo, Lazio, Toscana, Emilia Romagna e Piemonte.

"Quando - prosegue l'arcivescovo - si registra l'abbandono di una parte del territorio è la nazione intera a subire detrimento , perchè un territorio non presidiato dall'uomo sarà sottoposto alla pressione maggiore delle forze della natura con il rischio di nuovi e accresciuti disastri ambientali e non si potrà evitare la perdita di parte di quell'immenso patrimonio artistico- architettonico che fa dell'Italia intera un museo a cielo aperto".

Il danno sarebbe quindi sociale, ambientale e culturale. Un rischio che l'Italia non può permettersi di correre. Il cammino di riflessione, avviato nel 2019, proseguirà quindi tra i vescovi che, con le istituzioni, cercheranno di mettere in campo proposte per il rilancio delle aree interne.

La Chiesa offrirà al riguardo una sua elaborazione pastorale per terre che, dice la Cei in una nota, "continuano a perdere gli abitanti più giovani, dove non si trovano quasi più negozi e dove da tempo le scuole, le poste e altri servizi essenziali hanno chiuso i battenti".

Il 30 agosto alle 11 ad aprire i lavori sarà l'arcivescovo di Cagliari e segretario generale della Cei monsignor Giuseppe Baturi. Seguirà la relazione di monsignor Mariano Crociata, vescovo di Latina- Terracina- Sezze- Priverno imperniate sul tema "Una pastorale per le aree interne, spunti di riflessione". La mattinata del 31 agosto il cardinale Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna e presidente della Cei, concluderà i lavori.

"C'è bisogno di intelligenza politica e pastorale per ravvivare luoghi in cui la vita rischia di finire - chiosa Accrocca - e dove essa può invece assumere una qualità superiore, è qui , dove la vita non vuole morire, che si gioca il futuro della nazione ed è qui che il Vangelo deve essere annunciato a misura di uomo e di territorio". (Cri.Com.)