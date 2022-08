Cei i luoghi dell'abitare a Ottobre

L'appuntamento è stato fissato per il 10 e 11 ottobre.

I luoghi dell'abitare, nel loro potenziale di risorsa come nei loro fattori di criticità, saliranno alla ribalta per due giorni grazie a un'iniziativa promossa dall'Ufficio nazionale dei beni culturali ecclesiastici e l'edilizia di culto insieme con Regioni Piemonte e Valle d'Aosta e Diocesi di Torino.

"I luoghi dell'abitare, paesaggio territorio e comunità" e "La conservazione del patrimonio dalla conoscenza alla manutenzione" saranno i due grandi filoni lungo i quali si muoverà la riflessione. Gli incontri si svolgeranno in due sedi distinte. La prima giornata sarà ospitata dai locali del Palazzo Reale e la seconda al Centro conservazione restauro La Venaria Reale" nella reggia omonima.

"Nella prima giornata- spiegano gli organizzatori - risulteranno centrali i temi del paesaggio e del territorio inquadrandoli nel vissuto delle comunità con l'accezione di luoghi dell'abitare, pur rimanendo in questi ambiti, sarà approfondito il delicato settore della vulnerabilità del patrimonio , conoscenza e prevenzione dei rischi". La prima giornata si concluderà con un angolo culturale imperniato sulla visita straordinaria alla cappella della Sindone fresca dei lavori di restauro effettuati sull'altare.

Nel secondo appuntamento, invece, "si rifletterà sulla conservazione programmata del patrimonio facendo riferimento alle esperienze e ai metodi già sperimentati dagli organismi e dagli enti che si occupano di tutela e manutenzione programmata nel territorio piemontese".

Anche in questo caso la chiusura sarà all'insegna di una visita culturale ai laboratori di restauro di Venaria. Per l'iscrizione vi sarà tempo fino al 20 settembre e sarà necessario compilare una scheda on line collegandosi al link GiornataNazionaleTorino2022. (Cri. Com.)