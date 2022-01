Cei in ricordo delle vittime della pandemia

L'esordio è dedicato al ricordo di tutte le vittime della pandemia e di chi sta soffrendo a causa di essa, la conclusione alla necessità di camminare insieme per il bene e lo sviluppo solidale dell'umanità.

Monsignor Gualtiero Bassetti, presidente della Cei e Arcivescovo di Perugia- Città della Pieve, in occasione dei lavori della sessione invernale del consiglio di cui è il primus inter pares, manda un documento di notevole sostanza articolato in cinque percorsi. "L'ascolto - esordisce - è il tema portante di questa stagione della vita delle chiese che sono in Italia e in particolare della prima fase del cammino sinodale.

Il Papa parla di un ascolto che parte dalla parola di Dio per praticare la misericordia, ovvero per uscire dal cortile dell'individualismo e avviarsi insieme verso gli orizzonti grandi della fraternità". Un obiettivo che, per essere realizzato, prosegue, esige "rivolgere orecchie e cuore a Gesù e ai fratelli". E prosegue: "il nostro ascolto per la misericordia deve partire dai suoni e dai rumori che ci sono, cioè dalla realtà concreta che è sempre abitata dallo Spirito, ascoltare la realtà con fede speranza e carità può permettere alla comunità credente di sentirsi e di essere ancora responsabile e protagonista della fase storica attuale". E di questo percorso comune il cammino sinodale rappresenta un caposaldo. Bassetti fa sue le parole del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella: "alle nuove generazioni sento di dover dire , non fermatevi, non scoraggiatevi, prendetevi il vostro futuro perchè soltanto così lo donerete alla società".

E in quest'ottica Bassetti valuta molto favorevolmente la proclamazione dell'anno da poco iniziato come Anno europeo dei giovani da parte dell'Unione Europea. Un appuntamento che, aggiunge, "dovrebbe dare slancio, o almeno lo auspichiamo, a un'inversione di tendenza perchè le statistiche sono preoccupanti e i figli stanno peggio dei genitori e i nipoti peggio dei nonni".

Tutto questo nella consapevolezza che, aggiunge, "i giovani sono la primavera del paese e del continente e sta a noi il compito di accompagnarli e sostenerli, convinti che senza primavera non si va avanti". Giovani che possono essere anch'essi "testimoni credibili ch ascoltino la parola di Dio per praticare la misericordia". Secondo punto, la necessità di intensificare in quantità e qualità l'ascolto dei fedeli.

"Si coglie un timore profondo non solo per il presente- dice il numero uno della Cei - ma anche per il futuro, molti, soprattutto tra i giovani si sentono defraudati di qualcosa che invece sarebbe stato accordato ad altre generazioni del passato, non mancano certo le ragioni di preoccupazione per la salute pubblica , per l'economia e, più in generale, per la tenuta sociale del paese ed emerge una domanda che diventa grido di sofferenza e di aiuto: come vivere questo tempo?".

Le strade da percorrere sono a suo avviso tre: fede "nella fedeltà del padre - spiega - che segue passo dopo passo i suoi figli" , speranza "in colui che ha teso il filo e domanda che ci si aggrappi a esso per lasciarsi condurre nel quotidiano" e carità "che discende dall'amore trinitario verso ogni persona". Ascoltare la realtà, aggiunge Bassetti, "non è disincanto o esercizio astratto, ma un dovere che interpella direttamente anche le responsabilità della politica" . Anche in questo caso Bassetti individua una stella polare in Mattarella "il cui esempio di uomo e di statista- spiega - si pone ora come un limpido punto di riferimento nelle scelte che devono essere compiute alla luce della Costituzione".

Al Presidente della Repubblica uscente Bassetti rivolge "il nostro saluto rispettoso e grato". Il numero uno della Cei non manca di tracciare un ricordo intenso del presidente del Parlamento Europeo David Sassoli scomparso di recente. E di lui ricorda che "si è sempre speso per una società più solidale e più attenta ai bisogni dei giovani e degli ultimi sostenendo in ogni sede la necessità di abbattere muri e costruire ponti". Bassetti auspica che il 2022 porti a un'inversione nell'atteggiamento verso i migranti : "non cediamo all'illusione di poterci difendere chiudendoci nei nostri confini - aggiunge- nè pensiamo che ciò che accade nel bacino del Mare Nostrum sia qualcosa di cui possiamo disinteressarci".

Il pensiero di Bassetti corre anche alla delicata situazione dell'Ucraina. E, tornando sui migranti, si sofferma sulla centralità dell'incontro sul Mediterraneo che si svolgerà a FIrenze dal 23 al 27 febbraio e riunirà vescovi e sindaci del Mare Nostrum "nella direzione di una rinnovata attenzione e di un impegno di dialogo, fondamentali per costruire percorsi di fratellanza". Nella sua corposa disamina trovano spazio anche altri temi come l'inflazione in crescita da contenere "entro limiti fisiologici" per evitare che si abbatta come una scure sulle famiglie, così' come l'impatto della questione energetica sulla vita delle persone.

"La tutela delle persone fragili - dichiara- è un dovere non soltanto sul piano economico, in tempi come questi, la tentazione della cultura dello scarto si fa ancora più insidiosa e può creare il terreno favorevole all'introduzione di norme che scardinano i presidi giuridici a difesa della vita umana". La preoccupazione di Bassetti investe "l'iniziativa referendaria che punta a liberalizzare l'omicidio del consenziente facendo leva su situazioni che richiederebbero ben altro tipo di risposte".

E chiama a raccolta i vescovi per unire gli sforzi per dare il loro prezioso apporto di riflessione e azione nel fronteggiare questa situazione emergenziale: "come vescovi - dice- dobbiamo sentirci interpellati da questo oggi di luci e ombre, non possiamo stare a guardare , in questi anni ho potuto toccare con mano l'impegno dell'episcopato italiano, ma credo che ora serva qualcosa di più e il come lo dobbiamo trovare insieme, facendo della nostra collegialità un luogo di fraterna condivisione per riscoprire, noi per primi, l'inaudito del Vangelo". Il suo pensiero finale è per i sacerdoti rispetto ai quali dice: "le nostre parole diventano una carezza e un sostegno, in questo tempo continuate a dimostrare la fedeltà al Signore , vivendo la vostra vocazione pur immersa nelle molteplici difficoltà".

Il suo saluto commosso si rivolge in particolare ai sacerdoti che hanno dovuto fare i conti con la pandemia: "quanto bene avete diffuso e state diffondendo - afferma - come Gesù siete stati vicini ai più deboli , a coloro che hanno lottato nella solitudine, avete trasmesso spesso la tenerezza, avete accolto il dono dell'altro e, come Gesù, siete stati dono per tutti sulle strade del mondo". E ricorda anche l'impegno , a fianco dei sacerdoti, anche degli uomini e delle donne consacrati che "anche nei momenti più critici sono rimasti in trincea per custodire e curare con voi, carissimi sacerdoti, il terreno per liberare l'umanità da tante sofferenze".

Ringraziando anche i medici e gli operatori sanitari per il ruolo prezioso da loro svolto, Bassetti conclude affidando i lavori della sessione invernale del Consiglio episcopale permanente "alla Vergine Maria, al suo sposo Giuseppe e ai santi e Sante Patroni delle nostre Chiese".