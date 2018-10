Celiachia: la Regione promuove la giornata "Gluten Free"

Giovedì 18 Ottobre, a 'Lombardia Gluten Free', appuntamento organizzato con la DG Welfare, che punta a sensibilizzare l'opinione pubblica sulle tematiche relative alla celiachia.

Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana e l'assessore al Welfare, Giulio Gallera, parteciperanno oggi, giovedì 18 Ottobre, a 'Lombardia Gluten Free', appuntamento organizzato con la DG Welfare, che punta a sensibilizzare l'opinione pubblica sulle tematiche relative alla celiachia. Nel corso dell'evento, diviso in quattro momenti, un panel di relatori discuterà delle politiche regionali messe in campo, verrà presentata una app dedicata e si disputerà uno 'show cooking&tasting' con la preparazione di vivande senza glutine e successiva degustazione libera. Inoltre, con il supporto degli esperti dell'Asst-Fbf-Sacco, sarà offerta ai cittadini presenti l'opportunità di effettuare test gratuiti di screening per la scoperta degli anticorpi nel sangue (IgA e IgG anti-transglutaminasi) che evidenziano la predisposizione genetica al manifestarsi della patologia.

Intervengono inoltre: Sonia Viale, assessore alla Sanità della Regione Liguria; Gian Vincenzo Zuccotti, preside della facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Milano; Luca Bernardo, direttore della Casa Pediatrica dell'Ospedale Fatebenefratelli-Sacco; Sandro Ardizzone, direttore dell'unità di Gastroenterologia dell'Ospedale Sacco.