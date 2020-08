Cervino soccorso alpinista a quota 3700 metri

Intervento del Soccorso Alpino Valdostano, mercoledì 5 Agosto, in prossimità della Capanna Carrel

Intervento del Soccorso Alpino Valdostano, mercoledì 5 Agosto, alle ore 14.15 sul Cervino per il soccorso ad una alpinista caduta in prossimità della Capanna Carrel, a quota 3700 mt, a100 Mt circa sotto il rifugio.

La donna, una 36enne residente in Veneto, è caduta per circa 20 metri. Presa in carico dal Pronto Soccorso è in fase diagnostica. L'alpinista soccorsa sul Cervino viene ricoverata nel reparto di Rianimazione in prognosi riservata con politrauma