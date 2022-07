Chiesa di Valmalenco riqualifica il ponte località Giovello

L'idea è di favorire il rilancio e la promozione del territorio. Ciascun comune del Sondriese, al riguardo, ha ordinato le idee.

Per il progetto messo in campo da Regione Lombardia a sostegno delle comunità locali nel raggiungimento dell'obiettivo Chiesa in Valmalenco ha pensato alla riqualificazione del ponte in località Giovello "quale intervento prioritario - si legge in una delibera del comune- per il rilancio delle attività economiche attualmente presenti nell'area sottesa allo stesso". In modo particolare, il progetto varato dall'amministrazione comunale retta dal sindaco Renata Petrella intende insistere sul rilancio in quattro direttrici: comparto dell'estrazione dalle cosiddette cave del Serpentino attualmente reso impossibile dall'intransitabilità del ponte, comparto alberghiero dell'area di San Giuseppe, comparto sciistico e ambito idroelettrico. Il progetto prevede un corposo stanziamento di due milioni di Euro e il comune conta di poter ricevere al riguardo contributi economici dalla Regione.