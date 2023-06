Chiesa in Valmalenco Camp di volley delle stelle

Il camp delle stelle ai nastri di partenza. A Chiesa in Valmalenco saranno presenti le giocatrici pro Valentina Diouf, Jennifer Boldini, Vittoria Piani, Federica Stufi e Laura Bovo, i pro Paolo Bonola e Max Cioffi e coach Luciano Pedullà insieme a due altri tecnici pro. Iscrizioni ancora aperte, ci sono ancora gli ultimi posti disponibili

Al via il camp dei campioni in un’estate valtellinese a tutto volley! Mancano ancora alcune settimane e poi a Chiesa in Valmalenco incomincerà il camp di volley organizzato da Up Events, in collaborazione con l’Union Volley di Mariano Comense, e inserito nel più ampio ventaglio di proposte turistiche sportive inglobato nella Valtellina Summer League, una kermesse ideata sempre da Up Events e che ha ottenuto il supporto di Regione Lombardia, di Provincia di Sondrio e di alcuni comuni valtellinese e che verrà presentata ufficialmente giovedì 22 giugno alle 11.

Un camp stellare, è proprio il caso di dirlo perché nelle due settimane di camp, la prima dal 17 al 24 giugno e la seconda dal 24 giugno al 1 luglio, saranno presenti alternativamente ben 5 giocatrici professionisti di serie A quali Valentina Diouf, la popolarissima “Fiocco di Neve” che per anni è stata la bandiera della pallavolo in Italia e che ha appena vinto lo scudetto in Polonia, Jennifer Boldini, una delle giovani alzatrici in rampa di lancio che è appena stata acquistata dalla Uyba Busto Arsizio di coach Julio Velasco, Vittoria Piani, opposto di raro talento e potenza l’anno scorso a Vallefoglia e quest’anno pronta ad una nuova avventura, Federica Stufi, centrale e capitana di Bergamo dal grande carisma, e Laura Bovo, giovane centrale appena confermata da Bergamo oltre a 2 giocatori professionisti quali Paolo Bonola e Max Cioffi e ad alcuni tecnici pro tra i quali Luciano Pedullà.

A questi si aggiungono i preparatissimi tecnici e istruttori di Mariano Comense che coadiuveranno i pro negli allenamenti ma che saranno una componente essenziale per la buona riuscita di un camp che, come è giusto che sia, permetterà ai partecipanti e alle partecipanti di divertirsi praticando la loro disciplina sportiva preferita. Un camp di volley di così alto profilo non lo si era davvero mai visto. Disponibili ancora alcuni posti, soprattutto nella prima settimana!

Tante le formule previste: si va dal full camp (con pernottamento e all inclusive) a 495 euro a settimana al day camp (comprensivo del pranzo) a 200 euro. Per info su iscrizioni e altre formule ad hoc si può contattare Germana (3389884742) (F. D'Eri)